Бывший заместитель Шойгу стал советником главы Сбербанка

Генерал-полковник Олег Храмов занимал должность заместителя секретаря Совбеза с 2017 года. До этого он с 1973 года работал в органах государственной безопасности, в 2003—2006-м — в управлении ФСБ по Москве и области, в 2006—2009-м руководил управлением службы по Нижегородской области, а позже в течение нескольких лет, вплоть до назначения в Совбез, был первым заместителем директора ФСБ. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и II степени, Александра Невского, «За военные заслуги», Почета, Дружбы.