Бывший заместитель Шойгу стал советником главы Сбербанка

Экс-заместитель секретаря Совбеза генерал-полковник ФСБ Олег Храмов занял пост советника Германа Грефа в «Сбере», узнал РБК. До Совбеза Храмов более 40 лет проработал в органах государственной безопасности.

Источник: РБК

Бывший заместитель секретаря Совета безопасности России генерал-полковник Олег Храмов назначен советником главы Сбербанка Германа Грефа, рассказал источник РБК на финансовом рынке. Информацию о назначении подтвердил источник РБК в банке.

До начала декабря 2025 года Храмов был заместителем Сергея Шойгу, который с мая 2024 года является секретарем Совета безопасности России после ухода с поста министра обороны.

РБК направил запрос в Сбербанк.

От должности заместителя секретаря Совета безопасности России Храмов был освобожден указом президента Владимира Путина. А на его место был назначен Максим Кутомкин, кандидатура которого также была утверждена президентским указом.

Генерал-полковник Олег Храмов занимал должность заместителя секретаря Совбеза с 2017 года. До этого он с 1973 года работал в органах государственной безопасности, в 2003—2006-м — в управлении ФСБ по Москве и области, в 2006—2009-м руководил управлением службы по Нижегородской области, а позже в течение нескольких лет, вплоть до назначения в Совбез, был первым заместителем директора ФСБ. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и II степени, Александра Невского, «За военные заслуги», Почета, Дружбы.

