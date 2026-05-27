Бывший заместитель Шойгу стал советником главы Сбербанка

Бывший заместитель секретаря Совета безопасности России генерал-полковник Олег Храмов назначен советником главы Сбербанка Германа Грефа, рассказал источник РБК на финансовом рынке. Информацию о назначении подтвердил источник РБК в банке.
До начала декабря 2025 года Храмов был заместителем Сергея Шойгу, который с мая 2024 года является секретарем Совета безопасности России после ухода с поста министра обороны.
От должности заместителя секретаря Совета безопасности России Храмов был освобожден указом президента Владимира Путина. А на его место был назначен Максим Кутомкин, кандидатура которого также была утверждена президентским указом.
Генерал-полковник Олег Храмов занимал должность заместителя секретаря Совбеза с 2017 года. До этого он с 1973 года работал в органах государственной безопасности, в 2003—2006-м — в управлении ФСБ по Москве и области, в 2006—2009-м руководил управлением службы по Нижегородской области, а позже в течение нескольких лет, вплоть до назначения в Совбез, был первым заместителем директора ФСБ. Награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и II степени, Александра Невского, «За военные заслуги», Почета, Дружбы.
