Что можно, а что нельзя делать в День Сидора Огуречника 27 мая 2026 года

27 мая 2026 года — особый день в народном календаре, когда православные вспоминают блаженного Исидора Ростовского и мученика Исидора Хиосского. В народе эту дату ласково называют Сидор Огуречник или Бокогрей. Считается, что именно сегодня весна окончательно вступает в свои права, северные ветры уходят до следующей зимы, и солнце начинает припекать по-настоящему — не только макушку, но и бока.
Что обязательно нужно сделать 27 мая.
Посадить огурцы (и не только!).
Главное дело дня — высадка огурцов в открытый грунт. Наши предки верили: огурцы, посаженные именно 27 мая, вырастут хрустящими, не горькими и идеально подойдут для засолки. Но есть важное правило: сажать должен один человек. Если взяться за дело «в четыре руки» — урожай пропадёт или огурцы вырастут пустыми внутри. Попутно можно сажать кустарники и деревья. Во время посадки принято загадывать желание — когда растение окрепнет и зацветёт, задуманное обязательно сбудется.
Проветрить дом и сходить в баню.
В этот день выносите на солнце постельное бельё, ковры, матрасы и одеяла — весеннее солнце и ветер «выдувают» из тканей зимнюю сырость и болезни. Банный день 27 мая считается не только полезным для здоровья, но и духовно очищающим.
Умыться молоком при виде ласточки.
Если вы увидели первую ласточку (а по приметам, именно 27 мая их ждут из тёплых краёв), стоит поспешить домой и умыться свежим молоком. Старинное поверье обещает: кожа останется белой и чистой, а молодость сохранится на весь год.
Сделать семь добрых дел.
В народе говорили: «За семь добрых дел в этот день семь грехов простятся». Помогите нуждающимся, скажите тёплое слово, поддержите близкого человека. Добрые поступки сегодня особенно ценны.
Чего категорически нельзя делать 27 мая.
Возвращаться домой с полпути.
Это самый строгий запрет дня. Если вы вышли из дома и прошли уже значительное расстояние — возвращаться нельзя, иначе день сложится неудачно, а удача отвернётся. Если же вернуться всё-таки пришлось (забыли важную вещь), нужно «обмануть» нечисть: посмотритесь в зеркало, покажите язык своему отражению или загляните под половик у порога.
Ругаться и конфликтовать.
Любая ссора 27 мая особенно опасна. Даже небольшой спор может перерасти в затяжную вражду. Особенно строго запрещается ругаться в огороде — вместе с бранными словами можно «прогнать» урожай.
Ходить целый день в одной одежде.
Необычный, но важный запрет: если не переодеться хотя бы раз за день, «нечистая сила пристанет и будет мешать выполнению задуманного». Смена наряда сбивает злых духов с толку. Старую одежду после этого советуют постирать — чтобы вода смыла возможную «нечисть».
Резать хлеб ножом.
С хлебом на Руси обращались бережно всегда, а 27 мая — особенно. Выпечку полагалось только ломать руками. Если воспользоваться ножом — в семье начнутся конфликты и ссоры.
Спать на одной подушке с другим человеком.
Поверье гласит: если двое спят на одной подушке, у них начнут путаться мысли, пропадёт ясность ума. У каждого должна быть своя подушка и желательно — своё одеяло, иначе в отношениях наступит охлаждение.
Делать покупки без торга.
Даже если цена вас устраивает, обязательно поторгуйтесь. Купить вещь, не попытавшись снизить цену, — значит обречь себя на нужду и постоянные траты до конца года.
Спорить за столом с углами.
Если вы собрались обсуждать важные вопросы или тем более спорить — делайте это не за столом, у которого есть углы. Считается, что углы «запоминают» негатив и потом возвращают его в виде серьёзных конфликтов.
Приметы погоды на 27 мая 2026.
Природа сама подскажет, каким будет лето:
Ясный и тёплый день — Богатый урожай огурцов.
Холодно и пасмурно — Скудный урожай, нежаркое лето.
Громко поют соловьи — Урожайное лето.
Прилетели ласточки — Счастливый год и тёплая погода.
Много ласточек — Устойчивое тепло.
Мало ласточек — Тепло придёт не скоро.
Красный закат с облаками — Дождь.
Утренний туман — Хороший урожай ягод и фруктов.
Кукушка кукует — Пора сеять лён, будет богатый урожай.
Именинники дня.
27 мая 2026 года поздравления принимают: Александр, Варвар, Иван, Исидор, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Пётр, Серапион, Тихон, Яков.
Сидор Огуречник — это не просто день огородных хлопот. Это напоминание о том, что тепло приходит к тому, кто умеет ждать и трудиться. Что удача любит чистоту — и в доме, и в мыслях, и в одежде. Что семь добрых дел способны перевесить многое. И что даже в XXI веке иногда полезно остановиться, прислушаться к кукушке, загадать желание над посаженным кустом и… не возвращаться домой с полпути.
Хорошего вам Сидорова дня! Пусть огурцы родятся хрустящими, а в доме царит мир.
Кто такой мученик Исидор Ростовский.
В русской православной традиции есть удивительные святые, чьи имена известны далеко за пределами церковных стен. Один из них — блаженный Исидор Ростовский, которого в народе ласково называют Твердисловом. Это прозвище он получил за свой дар пророчества и удивительную стойкость в вере. Важно сразу отметить одно тонкое, но существенное различие: в церковной традиции Исидор Ростовский почитается как блаженный, а не как мученик. Термин «мученик» в данном случае требует уточнения, поскольку мученическая кончина часто приравнивается к подвигу исповедничества, но в строгой агиографической классификации эти чины святости различаются. Тем не менее в народном сознании и во многих житийных источниках Исидор Ростовский воспринимается именно как страдалец за веру, как человек, претерпевший гонения и лишения ради Христа.
Блаженный Исидор жил в пятнадцатом веке, в эпоху, когда Русская земля собиралась под властью московских князей, когда строились первые каменные кремли и когда вера православная была не просто религией, а самой основой народной жизни. О его происхождении почти ничего не известно. Историки и церковные исследователи до сих пор спорят о том, откуда пришел этот удивительный подвижник. Одни источники говорят, что он был родом из Германии, другие настаивают на его славянских корнях. Но большинство житийных текстов сходятся на том, что Исидор принял православие, будучи уже в зрелом возрасте, и именно этот шаг стал поворотным в его судьбе.
Жизненный путь до Ростова.
Прежде чем оказаться в Ростове Великом, Исидор прошел долгий и трудный путь духовных исканий. Согласно сохранившимся церковным преданиям, он родился в католической семье на территории современной Германии или в Прибалтике. С юных лет он проявлял склонность к уединению и молитве, что выделяло его среди сверстников. Получив некоторое образование, доступное в то время, он начал путешествовать по европейским землям. Эти странствия не были праздными — он искал истинную веру, ту духовную основу, на которой мог бы построить свою жизнь.
В Европе пятнадцатого века религиозная обстановка была крайне напряженной. Католическая церковь переживала кризис, нарастало недовольство духовенством, зарождались реформационные движения. В такой атмосфере человеку, ищущему подлинной святости и чистоты веры, было непросто. Исидор, по всей видимости, разочаровался в западном христианстве и обратил свой взор на Восток. Православная Византия к тому времени уже дышала на ладан — в 1453 году Константинополь пал под натиском турок-османов. Но Русское царство, напротив, набирало силу и становилось главным хранителем православной традиции.
Приняв православие, Исидор принял и новое имя — в крещении его нарекли в честь мученика Исидора Хиосского, которого православная церковь почитает 27 мая. Это не случайное совпадение. Именно в день памяти своего небесного покровителя народная традиция связывает множество примет и поверий, а сам блаженный Исидор Ростовский обрел особую близость к этой дате. После крещения он решил посвятить свою жизнь подвигу юродства — одной из самых трудных и парадоксальных форм христианского подвижничества.
Юродство как подвиг.
Юродивые, или блаженные, на Руси всегда занимали особое место. Их называли «людьми Божиими», воспринимали как глас совести народной. Юродство — это добровольное безумие ради Христа. Человек отказывался от обычных норм поведения, жил на улице, носил лохмотья, говорил притчами и загадками, часто обличал сильных мира сего в несправедливости и грехах. При этом за внешним безумием скрывалась высшая мудрость и прозорливость. Люди верили, что юродивые видят то, что скрыто от обычных глаз, что они могут предсказывать будущее и исцелять болезни.
Исидор Ростовский избрал именно этот путь. Он поселился в Ростове Великом — древнем городе, который в ту пору был крупным церковным и культурным центром. Там уже стоял знаменитый Успенский собор, там жили епископы и бояре, там кипела жизнь. Но блаженный не искал ни почестей, ни удобств. Он построил себе жалкую хижину из хвороста и глины, которая больше напоминала шалаш или землянку. Это жилище находилось в низине, на болотистом месте, где позже был устроен пруд. Современники вспоминали, что хижина была настолько мала и убога, что в ней едва можно было поместиться лежа.
В этой лачуге Исидор проводил дни и ночи в молитве. Он носил на себе тяжелые вериги — железные цепи, которые врезались в тело и причиняли постоянную боль. Пояс из железа, кресты на груди — все это было орудиями умерщвления плоти. Но телесные страдания, по учению святых отцов, освобождали дух для более высокого служения. Исидор почти ничего не ел, питаясь подаянием, которое ему подавали горожане. Одни давали хлеб, другие — квас, третьи — одежду. Но он часто раздавал полученное другим нуждающимся, оставляя себе лишь самую малость.
Прозорливость и чудеса.
Слава о блаженном Исидоре быстро распространилась по Ростову и его окрестностям. Люди замечали, что этот странный человек, который ходил в лохмотьях даже в лютые морозы, обладает необыкновенным даром — он видит будущее. Прозорливость Исидора проявлялась в разных обстоятельствах. Он мог предупредить горожанина о надвигающейся беде, предсказать неурожай или, напротив, хороший урожай, назвать дату важного события.
Особенно запомнился современникам случай, связанный с ростовским епископом. Однажды владыка прогневался на Исидора за его дерзкие речи и приказал изгнать блаженного из города. Слуги схватили юродивого и поволокли к городским воротам. Но когда они вышли из ворот и ступили за городскую черту, к великому изумлению всех, и сам епископ, и его слуги, и городские стены, и башни — все в единый миг оказались снаружи вместе с Исидором. То есть сама земля как бы вынесла весь город за ворота. Епископ осознал свою ошибку, ужаснулся и велел вернуть блаженного обратно, а сам принес ему публичное покаяние. Этот случай надолго врезался в память ростовцев и укрепил веру в святость Исидора.
Другой известный эпизод связан с торговцем, который пришел в Ростов с товаром. Исидор встретил его на въезде в город и сказал: «Не входи, погибнешь». Но купец не внял предупреждению, посчитав слова юродивого безумными. Он въехал в город, но в тот же день был убит разбойниками на одной из темных улочек. Этот случай, как и многие другие, передавался из уст в уста и укреплял народное почитание блаженного.
Исидор не только пророчествовал, но и исцелял больных. К нему приводили страдающих различными недугами — расслабленных, бесноватых, слепых. По молитвам блаженного, по его вере и вере приходящих происходили чудесные исцеления. Люди оставляли у хижины Исидора свои приношения, но он раздавал все нищим, считая себя лишь проводником Божественной благодати.
Кончина и обретение мощей.
Блаженный Исидор отошел ко Господу глубоким старцем. Точная дата его кончины вызывает споры среди исследователей. Большинство источников называют 14 мая 1474 года, но есть и другие версии. В житиях рассказывается, что смерть пришла к нему внезапно — люди нашли его бездыханным в той самой убогой хибарке, где он провел многие годы в молитвенных подвигах. Тело святого было облечено в те же лохмотья, на груди тяжелые кресты и вериги.
Похоронили Исидора рядом с его хижиной, на том месте, где он подвизался. Но на этом история не закончилась. Прошли годы, и место погребения блаженного стали заливать весенние воды — тот самый пруд, который позже устроили в низине, разливался и скрывал могилу. Со временем точное место захоронения забылось. И только спустя почти три столетия, в 1771 году, во время работ по расчистке пруда рабочие наткнулись на гроб с нетленными останками. Над гробом была деревянная крыша, сохранившаяся от хижины. Тело святого не подверглось тлению — это сочли явным свидетельством его святости.
Известие об обретении мощей быстро распространилась по Ростову. Власти города и церковное начальство провели освидетельствование. При гробе святого начали происходить чудеса и исцеления. В том же году было установлено церковное почитание блаженного Исидора. Его мощи поместили в раку и перенесли в ростовскую церковь Вознесения Господня, которая стояла на месте его подвигов. Позже, в 1800-х годах, на этом месте построили новый каменный храм, куда и поместили святыню.
Кто такое Исидор Огуречник.
Память блаженного Исидора Ростовского православная церковь совершает 27 мая по новому стилю. В этот же день чествуют и мученика Исидора Хиосского, в честь которого был назван ростовский блаженный. Такое совпадение не случайно — оно подчеркивает духовную связь двух подвижников, разделенных веками и тысячами километров, но объединенных одной верой и одной судьбой — мученической или исповеднической.
В народном календаре 27 мая известно как Сидор Огуречник или Сидор Бокогрей. Это день, когда окончательно устанавливается тепло, прекращаются северные ветры, и можно начинать высаживать огурцы в открытый грунт. Народная память тесно переплела церковное почитание святого с аграрными традициями. Считалось, что Исидор — покровитель огородников, что он помогает вырастить богатый урожай. И хотя блаженный Исидор Ростовский сам вряд ли занимался огородничеством, народная фантазия связала его имя с землей, с плодородием, с теми простыми радостями крестьянского труда, которые были понятны каждому.
В день памяти святого существовал обычай высаживать огурцы «в одиночку» — считалось, что если посадкой занимаются несколько человек, урожай будет скудным. Также наблюдали за ласточками — их прилет сулил тепло и счастье. Девушки умывались молоком при виде первой ласточки, чтобы сохранить молодость и красоту. Все эти обряды, на первый взгляд далекие от христианского благочестия, на самом деле свидетельствуют о глубоком укоренении веры в народном быту. Святой воспринимался не как абстрактная фигура из житий, а как живой помощник и заступник, близкий к крестьянским нуждам и заботам.
Значение для современного человека.
Что может дать современному человеку пример блаженного Исидора Ростовского? На первый взгляд, его жизнь кажется странной и даже шокирующей — добровольное нищенство, жизнь в землянке, железные вериги на теле. Но за этой внешней экстравагантностью скрываются глубокие духовные истины. Исидор учит нас тому, что внешнее благополучие и комфорт — не главные ценности в жизни. Он показывает, что человек может быть счастлив и без богатства, без положения в обществе, без признания — если у него есть вера и внутренний стержень.
Прозорливость Исидора напоминает нам о том, что существуют реальности, не подвластные научному познанию. Духовное зрение, дар предвидения — это не выдумки средневековых монахов, а реальные проявления благодати, которые возможны и сегодня, если человек посвящает себя Богу. Исцеления, совершенные по молитвам святого, говорят о том, что вера способна преодолеть даже самые тяжелые недуги.
Для ростовчан и для всех паломников, приходящих поклониться мощам блаженного Исидора, он остается небесным заступником и ходатаем. К нему обращаются с молитвами о здоровье, о помощи в трудных обстоятельствах, о наставлении на путь истинный. И многие свидетельствуют, что помощь приходит — часто неожиданно, не так, как человек ожидал, но именно так, как нужно для спасения души.
Блаженный Исидор Ростовский был канонизирован Русской православной церковью в лике святых. Его житие включено в многие сборники житий русских святых. Память его совершается не только 27 мая, но и в Соборе Ростово-Ярославских святых — во второе воскресенье после праздника святых апостолов Петра и Павла. Это значит, что он почитается в одном ряду с такими великими ростовскими святыми, как Леонтий и Исайя Ростовские, Авраамий Ростовский, Игнатий Ростовский и другие.
Блаженный Исидор Ростовский — фигура удивительная и многогранная. Для церковных историков он — объект научного изучения, для богословов — пример святости и подвижничества, для простых верующих — молитвенник и заступник, для фольклористов — часть народного календаря и традиций. Но для всех, кто знает о нем, он остается живым напоминанием о том, что святость возможна не только в далеком прошлом, не только в монастырях и пустынях, но и в самом обычном городе, среди обычных людей. Он показал, что для того, чтобы быть с Богом, не нужны ни богатство, ни власть, ни даже крыша над головой — достаточно чистого сердца и горячей веры.
В день его памяти — 27 мая — многие православные христиане обращаются к нему с молитвой, вспоминают его жизнь и подвиги, просят его ходатайства перед Богом. И даже если кто-то в этот день просто сажает огурцы на своем огороде, глядя на прилетевших ласточек и надеясь на хороший урожай, — в этом тоже есть частица памяти о святом, часть той народной веры, которая веками питала Русскую землю.
