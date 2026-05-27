Что можно, а что нельзя делать в День Сидора Огуречника 27 мая 2026 года

Блаженный Исидор Ростовский — фигура удивительная и многогранная. Для церковных историков он — объект научного изучения, для богословов — пример святости и подвижничества, для простых верующих — молитвенник и заступник, для фольклористов — часть народного календаря и традиций. Но для всех, кто знает о нем, он остается живым напоминанием о том, что святость возможна не только в далеком прошлом, не только в монастырях и пустынях, но и в самом обычном городе, среди обычных людей. Он показал, что для того, чтобы быть с Богом, не нужны ни богатство, ни власть, ни даже крыша над головой — достаточно чистого сердца и горячей веры.