Календарь на 27 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Серый день (National Gray Day) — США. В эту дату в США носят серую одежду, чтобы привлечь внимание к проблеме рака головного мозга. Серый цвет символизирует серое вещество мозга, а также сложность этого заболевания. Праздник учредили в 2011 году в память о жителе Чикаго 24-летнем Гэри Лихтенштейне, который умер от рака мозга в 2003 году. В память о нем был основан фонд, который собирает средства на исследования и поддержку пациентов. 27 мая в стране проходят акции, флешмобы и сбор пожертвований.