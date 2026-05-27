Тепло и облачно: погода в Хабаровском крае на 27 мая

27 мая Хабаровский край снова будет жить в нескольких погодных режимах. На юге день получится облачным и местами дождливым, в Комсомольске-на-Амуре сохранится более тёплая весна, побережье будет прохладным, а у Охотского моря май останется почти промозглым.
В Хабаровске ожидается облачная погода: ночью около +8… +13 градусов, утром +11… +16, днём до +19, вечером +12… +16. Большая часть суток пройдёт без серьёзных осадков, но ближе к ночи возможен слабый дождь.
В Бикине день будет пасмурным и влажным: ночью около +8… +13, утром +16, днём до +22, вечером примерно +12… +16. Во второй половине суток возможны осадки, поэтому юг края в этот раз не будет ощущаться сухим и по-летнему спокойным.
В Вяземском 27 мая пройдёт мягче: температура будет держаться примерно в пределах +13… +21 градуса. Существенных осадков не ожидается, ветер слабый, поэтому день получится спокойным, хоть и не полностью ясным.
В Комсомольске-на-Амуре прогнозируют облачную погоду без заметного дождя. Ночью будет около +5… +9 градусов, утром +9… +17, днём воздух прогреется до +20… +23, вечером останется примерно +14… +19.
В Советской Гавани день получится прохладным для конца мая: ночью около +12… +13, утром до +16, днём +14… +16, вечером температура опустится к +5… +12. У моря будет ощущаться сырость, а прохладный воздух быстро вернётся к вечеру.
В Николаевске-на-Амуре ожидается преимущественно облачная погода: ночью около +7… +8, утром +10, днём до +12… +13, вечером +3… +7. День выйдет сдержанным по температуре, без южного тепла, но и без резких погодных перемен.
В Охотске май останется суровым: ночью около +2… +3, днём всего +4… +5, вечером температура снова будет держаться рядом с утренними значениями. Возможны небольшие осадки, поэтому на улице будет холодно, сыро и почти по-северному промозгло.