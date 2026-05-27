На МКС состоится первый в 2026 году выход в открытый космос

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев установят радиотелескоп на модуле «Звезда» в рамках эксперимента «Солнце-Терагерц».

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков (спецкор ТАСС на МКС) и Сергей Микаев 27 мая выйдут в открытый космос. Основной целью внекорабельной деятельности (ВКД) станет установка радиотелескопа на модуле «Звезда» в рамках эксперимента «Солнце-Терагерц».

Как сообщили в Роскосмосе, открытие выходного люка запланировано на 17:15 мск. Расчетная продолжительность ВКД составляет 5 часов 27 минут. Для командира МКС-74 космонавта Кудь-Сверчкова это станет вторым за карьеру выходом в открытый космос, а для бортинженера Сергея Микаева — первым. Внутри МКС за пультом роборуки ERA будет дежурить космонавт Роскосмоса, член экипажа Crew-12 Андрей Федяев.

Космонавтам Роскосмоса предстоит установка уникального российского прибора «Солнце Терагерц» — радиотелескопа для наблюдения за Солнцем в ранее не изученном терагерцевом диапазоне электромагнитного излучения. Полученные данные, по словам Кудь-Сверчкова, помогут выяснить механизмы возникновения солнечных вспышек, повысить точность их прогнозирования и разработать меры защиты от радиационного воздействия. Аппаратура также позволит проверить возможность раннего обнаружения опасных космических объектов.

Кроме того, космонавты заберут с модуля «Поиск» третий контейнер эксперимента «Биориск», который провел в открытом космосе почти пять лет. Затем ученым предстоит узнать, как бактерии, семена и цисты ракообразных пережили воздействие вакуума и радиации. Они также демонтируют кассету из аппаратуры эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука». В рамках этого эксперимента размещение оборудования за пределами станции позволяет создавать полупроводники в идеальных условиях высокого вакуума и невесомости методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Роборука ERA перенесет одного из космонавтов на модуль «Наука», откуда он заберет кассету с выращенными кристаллами полупроводника арсенида галлия.

Кудь-Сверчков будет работать в скафандре «Орлан-МКС» № 7, а Микаев — в скафандре «Орлан-МКС» № 6.

МКС: орбитальная лаборатория человечества
МКС — один из самых масштабных международных проектов в истории науки и космонавтики, который служит платформой для проведения экспериментов в условиях невесомости и символом сотрудничества разных стран в космосе. В этом материале разберем, где находится Международная космическая станция, как она устроена, кому принадлежит и какое значение имеет для человечества.
