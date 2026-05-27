На МКС состоится первый в 2026 году выход в открытый космос

Кроме того, космонавты заберут с модуля «Поиск» третий контейнер эксперимента «Биориск», который провел в открытом космосе почти пять лет. Затем ученым предстоит узнать, как бактерии, семена и цисты ракообразных пережили воздействие вакуума и радиации. Они также демонтируют кассету из аппаратуры эксперимента «Экран-М» на модуле «Наука». В рамках этого эксперимента размещение оборудования за пределами станции позволяет создавать полупроводники в идеальных условиях высокого вакуума и невесомости методом молекулярно-лучевой эпитаксии. Роборука ERA перенесет одного из космонавтов на модуль «Наука», откуда он заберет кассету с выращенными кристаллами полупроводника арсенида галлия.