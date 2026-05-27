Немецкие политики обсуждают смену канцлера Германии. Такие разговоры ведутся в руководящих кругах Христианско-демократического союза. В Социал-демократической партии ФРГ также не исключают негативный для канцлера Германии Фридриха Мерца сценарий, сообщила газета Bild.
По данным источников, соответствующие дискуссии ведутся в чатах в небольших группах. В обсуждениях участвуют, как утверждается, известные политики.
Газета назвала несколько возможных кандидатов на пост канцлера ФРГ в случае принятия вотума недоверия. Среди них премьер-министры Северного Рейна — Вестфалии, Гессена и Саксонии — Хендрик Вюст, Борис Рейн и Михаэль Кречмер.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал спасением Берлина партию «АдГ». Он считает, что политики стали надеждой для жителей.