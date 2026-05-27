В Ростове-на-Дону количество средств размещения за 5 лет выросло на 58%

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Ростове-на-Дону турпоток за пять лет вырос в 2,3 раза: с 423,6 тыс. в 2020 году до 964,4 тыс. человек в 2025 году. Власти планируют развивать туристическую привлекательность города за счет цифровизации индустрии гостеприимства. В частности, совместно с «Ростелекомом» они работают над созданием Визит-Центра. Кроме того, разрабатывается мобильное приложение, включающем информацию о достопримечательностях и маршрутах по городу.