В Краснодаре усилят охрану могил бойцов на кладбище в Копанском по просьбе родных

Родственники военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции и захороненных на кладбище в хуторе Копанском, обратились к властям с просьбой усилить охрану воинского сектора и благоустроить подъездные пути к местам захоронений. Как сообщил в своем MAX-канале глава Краснодара Евгений Наумов, все замечания граждан приняты в работу.