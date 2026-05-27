Спустя 16 лет. Олег Сиенко в среду снова возглавит российский велоспорт

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Бизнесмен Олег Сиенко, поддержанный министром спорта РФ Михаилом Дегтяревым, в среду займет пост президента Федерации велосипедного спорта России (ФВСР), который досрочно покинул в марте 2010 года. Безальтернативные выборы главы ФВСР пройдут в среду в здании Олимпийского комитета России в Москве.
20 апреля Юрий Кучерявый сообщил ТАСС, что подал в отставку с должности президента ФВСР. Тот занял пост руководителя в ноябре 2024 года после того, как в результате голосования с небольшим преимуществом опередил прежнего главу организации, трехкратного олимпийского чемпиона Вячеслава Екимова. На следующий день после отставки Кучерявого стало известно, что на пост президента Федерации велосипедного спорта России претендует 60-летний Сиенко, который был избран в 2008 году на четырехлетний срок, но в 2010 году подал в отставку из-за большой занятости на основном месте работы.
С 2009 по 2018 год Сиенко был генеральным директором концерна «Уралвагонзавод», сейчас занимает должность первого вице-президента «Русской медной компании».
«Мы встречались с Олегом Викторовичем, обсуждали развитие велоспорта в нашей стране, — сообщил 21 апреля в своем Telegram-канале министр спорта РФ Михаил Дегтярев. — Он обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы возглавить федерацию и улучшить результаты работы. Он профессиональный управленец с соответствующим образованием и опытом руководства крупнейшими предприятиями на протяжении 35 лет. При этом Олег Сиенко искренне любит велоспорт, имеет звание мастера спорта международного класса, а также в прошлом уже возглавлял федерацию, хорошо знает специфику вида спорта и организации, на пост руководителя которой баллотируется. Минспорт поддерживает его кандидатуру».
Сиенко после своего безальтернативного избрания получит возможность руководить федерацией до следующей выборной конференции, которая, согласно уставу ФВСР и Закону о спорте РФ, должна будет пройти в течение полугода после окончания Олимпиады-2028 в Лос-Анджелесе.