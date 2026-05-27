Чемпионат Европы по художественной гимнастике стартует в Варне

СОФИЯ, 27 мая. /ТАСС/. Чемпионат Европы по художественной гимнастике стартует в среду в Варне. Этот болгарский город во второй раз в своей истории будет принимать сильнейших гимнасток континента, соревнования продлятся до 31 мая.
В окончательную заявку на турнир вошло 362 гимнастки из 43 стран. 254 спортсменки будут выступать на взрослом уровне, 108 — на юниорском. Юниорки на ЧЕ-2026 будут бороться только за награды в личном первенстве, более старшие гимнастки — в личном и в групповых упражнениях.
Турнир откроется 27 мая квалификационными соревнованиями юниорок, на следующее утро начнут отбор взрослые гимнастки, выступающие в личном первенстве. Вечером 28 мая будут определены обладательницы первых комплектов наград — юниорки разыграют медали в упражнениях с обручем, мячом, булавами и лентой. У взрослых первый комплект наград будет разыгран 30 мая.
В состав сборной России вошли выступающие в личном первенстве Мария Борисова, София Ильтерякова и Ева Кононова, В групповые упражнения на ЧЕ заявлены Арина Лысенко, Нелли Реуцкая, Николь Андрончик, Дарья Мельник, Алена Селиверстова и Алина Прощалыкина. На юниорское первенство Европы, которое будет идти в Варне одновременно со взрослым, — Яна Заикина, Ксения Савинова, Ева Чевтаева и запасная Алеся Найфонова.
Сборная России по художественной гимнастике впервые с 2021 года выступит под флагом и с гимном своей страны на крупном международном старте. Тогда это был июньский чемпионат Европы, который также проходил в Варне. На том турнире российские гимнастки завоевали 9 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых награды, заняв уверенное первое место в медальном зачете. Вторыми были гимнастки из Израиля (2−2−5), третьими — болгарки (1−5−0).