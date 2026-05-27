Чемпионат Европы по художественной гимнастике стартует в Варне

Сборная России по художественной гимнастике впервые с 2021 года выступит под флагом и с гимном своей страны на крупном международном старте. Тогда это был июньский чемпионат Европы, который также проходил в Варне. На том турнире российские гимнастки завоевали 9 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых награды, заняв уверенное первое место в медальном зачете. Вторыми были гимнастки из Израиля (2−2−5), третьими — болгарки (1−5−0).