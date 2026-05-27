Уверенная победа. «Югра» стала чемпионом страны, обыграв «Химик» в плей-офф ВХЛ

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая. /ТАСС/. Хоккеисты «Югры» впервые в истории стали чемпионами России, обыграв в финальной серии Олимпбет — Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) фарм-клуб «Спартака» «Химик». Победа команды из Ханты-Мансийска наверняка в очередной раз поднимет вопрос о ее возвращении в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).
Несмотря на то, что по своему потенциалу и опыту соперники по финалу были равны, «Югра» позволила оппоненту победить только в одном матче серии, выиграв при этом оба поединка в Воскресенске. В первом матче в Ханты-Мансийске («Югра» имела преимущество своей площадки, так как в регулярном сезоне была выше «Химика») роковым для гостей стало пятиминутное удаление защитника Никиты Соколова, которое хозяева дважды использовали, доведя встречу до победы — 2:1.
Богатым на голы получился второй матч (4:3 в пользу «Химика»), в котором сказалось преимущество гостей в атаке, которые по ходу плей-офф получили усиление из «Спартака». По голу забили Сергей Лукьянцев, Демид Мансуров, лучший снайпер команды в плей-офф Максим Кровяков и Александр Беляев. Сыграло свою роль и то, что в «Югре» чередовали вратарей, и Владислав Сухачев провел тот матч не лучшим образом.
В дальнейшем тренеры «Югры» предпочли Сухачеву Владимира Сохатского, который оправдал доверие, сыграв «на ноль» в двух встречах. В четвертой игре, тяжелой с точки зрения просмотра хоккея, «Югра» все три безответные шайбы забросила в третьем периоде. Сохатский же переиграл Евгения Волохина, который в прошлое межсезонье перешел в «Спартак», где шансов не получил, но в плей-офф ВХЛ здорово провел полуфинал против новокузнецкого «Металлурга», победителя регулярного чемпионата. В четвертой игре финала Волохин пропустил первый гол почти с нулевого угла.
«В Сохатском у меня лично сомнений никогда не было — это вратарь высокого уровня. В первую очередь он психологически устойчив, и если он проводил провальные игры, то это на нем потом не отражалось. Бывало, что ему не особо доверяли, но в “Югре” ему доверили как опытному вратарю, и он не подвел», — поделился с ТАСС мнением об игре Сохатского бывший хоккеист «Спартака» и «Югры» Артем Воронин.
Чемпионом стал 38-летний тренер.
«Химик» в заключительном матче серии не мог рассчитывать на Кровякова, у которого оказалось не все в порядке со здоровьем. «Югра» же шансов сопернику не оставила, открыв счет в концовке второго периода: удаление Никиты Буруянова реализовал Максим Казаков, догнавший по очкам в списке лучших бомбардиров плей-офф Максима Быкова из «Нефтяника». Дубль в этой встрече оформил Алексей Макеев. Окончательный счет (4:0) был установлен за две минуты до конца игры — Вадим Фаттахов поразил пустые ворота.
Прошедшая игра стала заключительной во всем отечественном хоккейном сезоне. Довольным им могут быть прежде всего в «Локомотиве». Главная команда ярославцев второй год подряд выиграла Кубок Гагарина, а «Локо» стал обладателем Кубка Харламова в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). И это первый случай, когда в обеих лигах чемпионами за один сезон стали команды из одной системы.
Успешным может считать сезон для себя «Спартак». Молодежка системы второй год подряд играла в финале плей-офф МХЛ, а «Химик» — в финале плей-офф ВХЛ. Основная команда проиграла «Локомотиву» в первом раунде плей-офф, но это позволило усилить «Химик» получавшими достаточно игрового времени в КХЛ Беляевым, Лукьянцевым, Мансуровым, Егором Филиным и пройти сначала команду из системы магнитогорского «Металлурга» (4−3), а потом и соперников из Новокузнецка (4−2).
Однако в финальной серии спартаковскому десанту помочь «Химику» не удалось — атака воскресенцев ничего не смогла противопоставить системной игре «Югры». «Некоторых ребят, кто из “Спартака” был прислан в “Химик”, я в ВХЛ не узнал. Так можно сказать не про всех игроков, но про большую часть, которых наблюдаешь по игре за “Спартак”. И как они играли в серии с “Югрой”, я был не очень приятно удивлен. “Югра” полностью справилась с ними за счет системности, выполнения задач, тренерской установки и командного духа», — сказал Воронин.
«Югра» стала чемпионом страны впервые, как и клуб «Торпедо-Горький» год назад, после того, как соревнования в ВХЛ стали иметь статус чемпионата России. Главный тренер команды из Ханты-Мансийска Александр Перов стал вторым специалистом в возрасте до 40 лет (38 лет и семь месяцев), победившим в плей-офф ВХЛ. Первым был Денис Ячменев из «Рубина», которому в 2022 году, когда команда из Тюмени стала чемпионом, было 37 лет и 10 месяцев.
В «Югру» Перов перешел из тульского АКМ, где помогал Сергею Решетникову. С ним же Перов переехал и в Ханты-Мансийск, а в октябре 2024 года, когда руководство «Югры» уволило Решетникова из-за неудовлетворительных результатов, тот был готов уйти вместе с ним. Но Перова уговорил остаться в том числе и Решетников, и «Югра» с молодым тренером дошла до полуфинала, где уступила как раз «Химику». В АКМ и «Югре» при Решетникове Перов отвечал за игру в обороне и всю систему игры, и за два сезона самостоятельной работы, наконец, успешно воплотил свои идеи в жизнь.
Может ли «Югра» вернуться в КХЛ.
«Югра» заходила в КХЛ после того, как в 2009 и 2010 годах становилась чемпионом Высшей лиги. В КХЛ команда из Ханты-Мансийска играла на протяжении восьми лет, дважды выходила в плей-офф. В 2018 году «Югра» была исключена из КХЛ вместе с «Ладой» по результатам рейтинга, учитывавшего спортивные и экономические показатели. То решение не было внезапным — оба клуба находились тогда в зоне риска вместе с «Северсталью», но череповецкий клуб исключения избежал.
«Именно эта команда могла бы играть в КХЛ, но какие-то позиции, конечно, надо бы усилить. В КХЛ совсем другой уровень мастерства, объема катания и физической подготовки. И это не всегда про молодость и задор, а про опыт, мастерство, и мало таких игроков, которые могут решать вопросы на уровне КХЛ», — рассказал Воронин о хоккейных перспективах «Югры» в КХЛ.
Главными камнями преткновения для «Югры» при возвращении КХЛ можно назвать соблюдение пола зарплат и наличие арены, отвечающей требованиям лиги. В следующем сезоне пол зарплат составит 525 млн рублей, а к сезону-2027/28 он должен вырасти до 600 млн.
Что касается арены, то для Ханты-Мансийска как для города с населением менее 500 тыс. человек дворец должен вмещать не менее 7,5 тыс. зрителей. Вместимость же «Арены-Югры» составляет 5,5 тыс. человек.