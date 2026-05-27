Уверенная победа. «Югра» стала чемпионом страны, обыграв «Химик» в плей-офф ВХЛ

В «Югру» Перов перешел из тульского АКМ, где помогал Сергею Решетникову. С ним же Перов переехал и в Ханты-Мансийск, а в октябре 2024 года, когда руководство «Югры» уволило Решетникова из-за неудовлетворительных результатов, тот был готов уйти вместе с ним. Но Перова уговорил остаться в том числе и Решетников, и «Югра» с молодым тренером дошла до полуфинала, где уступила как раз «Химику». В АКМ и «Югре» при Решетникове Перов отвечал за игру в обороне и всю систему игры, и за два сезона самостоятельной работы, наконец, успешно воплотил свои идеи в жизнь.