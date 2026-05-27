Международная федерация университетского спорта допустила россиян до турниров

Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) допустил спортсменов из России к участию в соревнованиях под эгидой организации. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили на сайте FISU.

Исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта (FISU) допустил спортсменов из России к участию в соревнованиях под эгидой организации. Об этом во вторник, 26 мая, сообщили на сайте FISU.

— Полное исключение российских спортсменов по признаку гражданства считается несоразмерным и несовместимым с образовательной миссией FISU, — сказано в заявлении.

Также отмечается, что вместо недопуска во всех видах спорта теперь будет использоваться механизм нейтрального статуса.

При этом в дисциплинах, где российские спортсмены выступают со своим флагом и гимном на международных соревнованиях, они смогут делать это и на турнирах FISU. Для спортсменов из Белоруссии Международная федерация университетского спорта отменит все ограничения.

19 мая министр спорта России и глава ОКР Михаил Дегтярев сообщил, что Международная федерация ассоциаций муайтай вернула спортсменам из РФ право выступать на турнирах с флагом и гимном страны.

15 мая бюро Объединенного мира борьбы тоже допустило спортсменов из России до международных турниров под эгидой своей организации. С россиян сняли санкции более чем в 20 федерациях.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
