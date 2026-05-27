Глава МИД Сикорский отказался эвакуировать польское посольство из Киева

Российский МИД призвал иностранных лидеров объявить эвакуацию своих посольств в Киеве. Москва предупредила об ответных ударах по территории столицы Украины после страшного теракта ВСУ в Старобельске. Однако ЕС решил пренебречь рекомендациями МИД РФ. Вслед за рядом политиков глава МИД Польши Радослав Сикорский отказался эвакуировать посольство страны из Киева, цитирует Polsat.
Коллективный Брюссель заявил, что сохранит дипломатическое присутствие на территории Украины. Радослав Сикорский, вместе с тем, заявил, что не исключает такого развития событий, которое бы вынудило Варшаву вывезти своих дипломатов.
К настоящему моменту никто из европейцев не прислушался к предостережениям Москвы.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на отказ ЕС выслать своих представителей из Киева. Он отметил, что у европейцев, видимо, есть «лишние дипломаты».