У Пенелопы Крус нашли аневризму головного мозга

Голливудская актриса Пенелопа Крус сообщила о проблемах со здоровьем, которые едва не остановили производство ее последнего проекта «Черный шар».
По ее словам, пугающий звонок она получила от своего врача прямо перед выходом на съемочную площадку.
— Мы собирались выходить, я надевала парик, и мне сказали: "По-видимому, у вас аневризма головного мозга. Это было что-то сюрреалистичное, — рассказала она в беседе с изданием Variety.
Артистка отметила, что всерьез опасалась за свою жизнь. По медицинским показаниям ей разрешили продолжить съемки, что Крус назвала настоящим чудом. Перенесенный опыт сформировал ее взгляд на героиню и сюжет фильма.
— Мы переживали это обе, но, несмотря на трудности, могли двигаться вперед по жизни, — заявила звезда.
