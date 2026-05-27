27 мая в календаре: Всероссийский день библиотек и день неотложной медицинской помощи

День города — Санкт-Петербург День смелых решений День изобретения шпрот Всероссийский день библиотек Мусульманский праздник жертвоприношения «Курбан Байрам» День неотложной медицинской помощи Всемирный день выдры День защиты от солнца Международный день маркетинга Праздник Ярославской Печерской иконы Божией Матери Праздник иконы Божией Матери Теребенская День памяти блаженного Исидора Твердислова День памяти святого мученика Исидора Хиосского Католический день памяти святого Августина Кентерберийского.
Именины.
Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.
Сидор Огуречник.
В этот день православная церковь чтит память святого Исидора, переименованного в русском народе в Сидора.
Бокогреем святого прозвали потому, что с его праздника прекращают дуть северные ветры — «сиверы». Люди говорили: «На день Сидора отойдут все сиверы». Также на Сидора прилетают из-за теплых морей стрижи и ласточки-касаточки, которые несут на Русь тепло.
Раннее возвращение ласточек сулило счастливый год. В то же время говорили: «Одна ласточка весны не делает»; «Первой касатке не верь». Это означало, что только массовый прилет птиц мог быть свидетельством окончательного прихода тепла.
В этот день обращали внимание на приметы. Если день на Сидора был ясный — то ждали хорошего урожая огурцов. Если же погода была холодной — то и все лето должно было быть таким.
События.
1606 год — в Москве началось восстание против польских интервентов. Казнен Лжедмитрий I.
1703 год — Петр I заложил Петропавловскую крепость — день основания Санкт-Петербурга.
1795 год — основана первая государственная общедоступная библиотека в России.
1821 год — основана Николаевская астрономическая обсерватория.
1883 год — состоялось открытие Исторического музея в Москве.
1895 год — в Англии запатентован кинопроектор.
1905 год — началось Цусимское сражение — последняя решающая морская битва Русско-японской войны.
1920 год — создана Татарская Автономная Советская Социалистическая Республика.
1930 год — запатентована «прозрачная целлофановая липкая лента» — скотч.
1957 год — основан город Качканар.
1973 год — СССР присоединился к Женевской конвенции об охране авторских прав.
1987 год — побег Романа Свистунова на сельскохозяйственном самолёте в Швецию.
1988 год — компания Microsoft выпустила Windows 2.1x.
1992 год — страны Большой семёрки приняли решение о создании специального фонда для поддержания падающего российского рубля.
1994 год — Александр Солженицын вернулся в Россию спустя двадцать лет после изгнания.
1997 год — в Париже подписан Основополагающий акт о взаимных отношениях между Российской Федерацией и НАТО.
2000 год — израильский шекель и мексиканское песо вошли в список свободно конвертируемых валют, используемых при расчётах в международной межбанковской системе CLS.
2007 год — на безальтернативных президентских выборах в Сирии победил действующий глава государства Башар Асад, получив 99,8% голосов.
2009 год — финал Лиги чемпионов УЕФА: «Барселона» третий раз в истории выиграла трофей, победив «Манчестер Юнайтед».
2016 год — Барак Обама стал первым президентом США, посетившим Мемориальный парк мира в Хиросиме и встретившимся с Хибакуся.
В этот день родились.
Айседора Дункан (1877 — 1927 г.), американская танцовщица, жена Сергея Есенина.
Джон Кокрофт (1897 — 1967 г.), английский физик, Нобелевский лауреат.
Елена Благинина (1903 — 1989 г.), советская поэтесса, автор стихов для детей.
Вячеслав Шалевич (1934 — 2016 г.), российский и советский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.
Александр Башлачев (1960 — 1988 г.), советский рок-музыкант и поэт.
Александр Сидоренко (1960 — 2022 г.), советский пловец, чемпион летних Олимпийских игр, чемпион мира.
Мария Шукшина (1967 г.), советская и российская актриса, телеведущая, Заслуженная артистка России.
Джейми Оливер (1975 г.), английский повар, ресторатор, телеведущий, автор книг по кулинарии.
Мартина Сабликова (1987 г.), чешская конькобежка, трёхкратная олимпийская чемпионка.
Алёна Заварзина (1989 г.), российская сноубордистка, чемпионка мира.
Народные приметы.
Прилетели ласточки и стрижи — ждите тепла. Если день будет ясный, то будет хороший урожай огурцов, а если утро холодное и пасмурное и прояснится к вечеру, то посеянные в этот день огурцы будут нехороши, а в поздних будет урожай. Ласточки прилетели рано — год будет счастливым. Мокрая тряпка вывешивается на ночь, и если тряпка высохла, то урожай на огурцы. Видны облака водяного цвета на фоне красноватой зари заходящего солнца — к дождливой и непостоянной погоде. Бурундуки засвистели с утра пораньше — к перемене погоды к вечеру. Перепел поет с задором — к ясному дню. На Сидора холодно — все лето такое. Ласточки летают высоко в небе — к хорошей, солнечной погоде, а если низко — к дождю. Кукушка закуковала — пора лен сеять. Если пыль перьями висит на ветвях ивы или падает с них — то лен сеять рано. Если утром на кленовых листьях выступили капельки липкого сока — к вечеру будет дождь. Наши предки верили, что если 27 мая с сухого прошлогоднего лопуха собрать семена и через левое плечо правой рукой бросить их — это верный способ разбогатеть.
