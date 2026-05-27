27 мая в календаре: Всероссийский день библиотек и день неотложной медицинской помощи

Прилетели ласточки и стрижи — ждите тепла. Если день будет ясный, то будет хороший урожай огурцов, а если утро холодное и пасмурное и прояснится к вечеру, то посеянные в этот день огурцы будут нехороши, а в поздних будет урожай. Ласточки прилетели рано — год будет счастливым. Мокрая тряпка вывешивается на ночь, и если тряпка высохла, то урожай на огурцы. Видны облака водяного цвета на фоне красноватой зари заходящего солнца — к дождливой и непостоянной погоде. Бурундуки засвистели с утра пораньше — к перемене погоды к вечеру. Перепел поет с задором — к ясному дню. На Сидора холодно — все лето такое. Ласточки летают высоко в небе — к хорошей, солнечной погоде, а если низко — к дождю. Кукушка закуковала — пора лен сеять. Если пыль перьями висит на ветвях ивы или падает с них — то лен сеять рано. Если утром на кленовых листьях выступили капельки липкого сока — к вечеру будет дождь. Наши предки верили, что если 27 мая с сухого прошлогоднего лопуха собрать семена и через левое плечо правой рукой бросить их — это верный способ разбогатеть.