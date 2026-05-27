МегаФон усилил LTE-сеть в центре Комсомольска-на-Амуре

Жителям города Юности пользоваться мобильной связью стало еще комфортнее. Инженеры МегаФона запустили дополнительную базовую станцию на улице Вокзальной, что позволило увеличить емкость сети в районах автовокзала и парка железнодорожников.
Усиление телеком-сети затронуло оживленный транспортный узел города, население которого превышает 240 тысяч человек. Специалисты МегаФона установили современное оборудование, поддерживающее диапазоны LTE, что позволило увеличить пропускную способность сети и обеспечить стабильный сигнал в зоне, где обычно многолюдно.
Новая базовая станция расположена в шаговой доступности от ключевых точек притяжения: автовокзала, парка культуры и отдыха, популярных супермаркетов. Это особенно важно для пассажиров, ожидающих рейсы, и местных жителей, которые ежедневно посещают эти локации. Уверенный прием сигнала позволяет комфортно совершать звонки, пользоваться навигацией, оплачивать услуги онлайн.
— С наступлением тепла наши абоненты чаще совершают поездки, поэтому важно, чтобы им были доступны качественные услуги оператора в основных городских локациях. В районе улицы Вокзальной традиционно высокий трафик. Дополнительная базовая станция обеспечит высокое качество связи даже при пиковых нагрузках, — отметил Илья Челышев, директор МегаФона в Хабаровском крае.
В этом году в Комсомольске-на-Амуре оператор также модернизировал оборудование на почти 30 базовых станциях, что позволило существенно улучшить передачу данных. Улучшение качества связи затронуло практически все районы города.
