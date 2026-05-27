Россия и Венесуэла продолжают сотрудничество: посол заявил о росте показателей работы стран в энергетике

Посол РФ заявил о росте объёма нефтедобычи на российско-венесуэльских объектах.

Источник: Комсомольская правда

Между Россией и Венесуэлой продолжается плотное сотрудничество. Страны наращивают объем нефтедобычи на совместных предприятиях. Показатели восстановились до уровня декабря 2025 года. С таким утверждением выступил российский посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров, цитирует газета «Известия».

Он уточнил, что профильное сотрудничество между РФ и Венесуэлой ведется в рамках межправительственных соглашений. Сейчас, помимо прочего, страны реализуют проекты в области дорожной безопасности. Однако самым важным и трудным направлением остается энергетика, указал посол.

«Объемы добычи восстановились до уровня декабря прошлого года, то есть до введенной США морской блокады в отношении Венесуэлы. Вполне вероятно, что постепенный рост показателей совместной работы на этом треке положительно сказался на общей статистике в Боливарианской Республике», — заключил Сергей Мелик-Багдасаров.

Ранее он сообщил, что западные СМИ публикуют ложные материалы о якобы ограничении контактов между Москвой и Каракасом. По данным посла, страны регулярно общаются по совместным проектам.

Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
