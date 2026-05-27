Это не дипломатия, а ложь без остановки: глава МИД Кубы разоблачил госсекретаря США Рубио

Глава МИД Кубы уличил Марко Рубио во лжи и подготовке агрессии против острова.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес Паррилья обвинил госсекретаря США Марко Рубио во лжи и намеренном введении в заблуждение американской общественности. Соответствующее заявление кубинский дипломат сделал во вторник в эфире телепрограммы «The Story».

«Однако во всём, что бы он ни говорил, он лжёт — лжёт безостановочно… Он постоянно стремится обмануть общественное мнение в Соединённых Штатах, Конгресс США и международное сообщество», — заявил Родригес.

Как уточняет Fox News, выступление главы кубинской дипломатии прозвучало на фоне ужесточения экономического давления Вашингтона на Гавану. Ранее большое жюри присяжных в США предъявило обвинения бывшему кубинскому лидеру Раулю Кастро. Родригес назвал этот шаг нарушением норм международного права.

«Почему они ждали 30 лет, чтобы предпринять эти действия?… Какова этическая ценность выдвигаемых сейчас обвинений? Какова их правовая ценность? Или же это часть политического нарратива, цель которого — манипулировать общественным мнением в США с целью оправдать военную агрессию против Кубы?», — задался вопросом министр.

Ранее, как сообщал сайт KP.RU, колумбийский сенатор Клара Лопес заявила, что выдвинутые американской стороной обвинения в адрес бывшего кубинского лидера Рауля Кастро являются попыткой США ослабить Кубу.

Куба: остров свободы с непростой судьбой и сложными отношениями с США
Куба — островное государство в Карибском море, которое, благодаря своему расположению рядом с США и историческим событиям времен холодной войны, стало одним из самых известных в Западном полушарии. В материале — главное об «острове свободы».
Читать дальше