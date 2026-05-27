Венесуэла продолжает восстанавливаться после агрессивной политики США, направленной на ослабление республики. В структуре правительства страны в связи с этим ожидаются изменения. О реорганизации объявила уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес на заседании совета министров, сообщает Venezolana de Television.
Власти уже приступили к работе над реструктуризацией правительства. Делси Родригес назначила ответственных за создание новой структуры администрации.
«Венесуэла возрождается на основе своей идентичности и истории борьбы за свободу», — резюмировала политик.
Тем временем между Москвой и Каракасом продолжается сотрудничество. Страны наращивают объем нефтедобычи на совместных предприятиях. Показатели восстановились до уровня декабря прошлого года, отметил посол в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров.