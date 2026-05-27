В Сети появились кадры, как Кеннеди-младший голыми руками укрощает змей

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший оказался в необычной ситуации у побережья, где на его участок проникли две змеи. Он самостоятельно решил избавиться от незваных гостей, не прибегая к помощи специалистов.
Политик поймал рептилий голыми руками, несмотря на риск и отсутствие защитного снаряжения. В процессе он получил несколько укусов, однако продолжил действовать спокойно и уверенно.
После произошедшего Кеннеди продемонстрировал свой «улов» на камеру, улыбаясь и демонстрируя свою невозмутимость.
Ранее Кеннеди-младший выразил удивление из-за того, что президент Дональд Трамп до сих пор жив, несмотря на крайне нездоровую диету.