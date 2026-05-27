NASA представило планы создания обитаемой станции на Луне к 2032 году

Согласно представленным на пресс-конференции планам, NASA на первом этапе, который продлится до 2029 года, рассчитывает запустить нескольких подготовительных пилотируемых и беспилотных миссий для «обеспечения надежного доступа на поверхность Луны и проведения экспериментов». На втором этапе, который, как ожидается, продлится с 2029-го по 2032 год, NASA создаст на Луне временную и долгосрочную инфраструктуру для жизни и перейдет к установлению временного присутствия. На третьем этапе, то есть начиная с 2032 года, NASA должно «установить постоянное присутствие с периодической ротацией экипажей».