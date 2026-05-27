NASA представило планы создания обитаемой станции на Луне к 2032 году

Согласно представленным на пресс-конференции планам, NASA на первом этапе, который продлится до 2029 года, рассчитывает запустить нескольких подготовительных пилотируемых и беспилотных миссий для «обеспечения надежного доступа на поверхность Луны и проведения экспериментов». На втором этапе, который, как ожидается, продлится с 2029-го по 2032 год, NASA создаст на Луне временную и долгосрочную инфраструктуру для жизни и перейдет к установлению временного присутствия. На третьем этапе, то есть начиная с 2032 года, NASA должно «установить постоянное присутствие с периодической ротацией экипажей».
На первом этапе NASA планирует запустить к Луне три беспилотные миссии Moon Base («Лунная база»). В рамках первой миссии, намеченной на осень, NASA рассчитывает при помощи посадочного модуля, разработанного компанией Blue Origin, доставить на Луну приборы для изучения ее поверхности и воздействия на грунт посадочных двигателей.
В рамках второй миссии запланирована доставка на Луну при помощи посадочного модуля Griffin компании Astrobotic беспилотного лунохода, разработанного компанией Astrolab. В рамках третьей миссии на Луну при помощи модуля компании Intuitive Machines планируется доставить аппаратуру для изучения изменений грунта естественного спутника Земли, а также другую полезную нагрузку. Ее предоставят, в частности, Европейское космическое агентство и Институт космических наук и астрономии Республики Корея. Запуск второй и третьей миссии также должен быть осуществлен до конца 2026 года.
«Это лишь первые из более чем десятка миссий, о которых мы планируем объявить в течение года», — подчеркнул Айзекман. «Каждая пилотируемая и непилотируемая миссия предоставит возможность извлечь урок с целью возвращения на поверхность Луны, создания инфраструктуры для того, чтобы остаться там и отточить навыки, необходимые для жизни и работы в одних из наиболее сложных и опасных условий, которые только можно себе представить», — отметил глава американского космического ведомства.
Лунная миссия «Артемида-2».
10 апреля глава NASA заявил, что пилотируемая лунная миссия «Артемида-2» завершилась успешно, Соединенные Штаты планируют продолжать осуществлять миссии к Луне, пока не высадятся на ней в 2028 году. Ракета-носитель SLS с космическим кораблем «Орион» в рамках миссии «Артемида-2» стартовала 1 апреля в 18:35 по местному времени (01:35 мск 2 апреля) с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). Астронавты NASA Рид Вайсман, Кристина Кук и Виктор Гловер, а также канадский астронавт Джереми Хансен в ходе миссии совершили облет Луны, побив рекорд по наибольшей удаленности человека от Земли. 10 апреля в 20:07 по времени Восточного побережья США (03:07 мск 11 апреля) «Орион» приводнился в Тихом океане, в нескольких десятках км от штата Калифорния.