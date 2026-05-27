В РФ могут установить единый зарплатный минимум для врачей: подробнее об инициативе

В РФ рассматривают возможность внесения поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан». Они предусматривают установление единого минимального стандарта зарплаты медработников. Как предлагают депутаты Госдумы, заработок медиков должен составлять не менее 150% от средней региональной зарплаты. Документ цитирует РИА Новости.
Согласно тексту, инициатива направлена на введение указанного стандарта, который не исключает выплаты надбавок сотрудникам. Принятие проекта формирует нижнюю планку, обязательную для соблюдения на территории РФ.
Поправки внесут на рассмотрение в ГД 27 мая.
Сейчас в России зарплата медработника формируется из оклада, доплат, компенсационных надбавок и региональных коэффициентов. Существуют также социальные выплаты для врачей. Они полагаются медикам, работающим в населенных пунктах с небольшой численностью населения, о чем подробно рассказывает KP.RU.