Украинский президент Владимир Зеленский, заявляя о якобы угрозе нападения ВС РФ со стороны Белоруссии, пытается втянуть Европу в конфликт с Россией. Об этом во вторник, 26 мая, высказался директор венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.
— Зеленский пытается спровоцировать президента Белоруссии Александра Лукашенко. Вероятно, кто-то сказал ему, что, если РФ вновь вторгнется с севера, европейцы вступят в войну. Это невероятно безрассудно, — написал он в социальной сети Х.
По его словам, украинский лидер одновременно пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала, который может привести к потере власти.
21 мая Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует участвовать в конфликте на Украине, потому что в этом нет необходимости, но такой сценарий возможен только в случае агрессии в отношении республики. По словам белорусского лидера, он готов встретиться с Владимиром Зеленским в любой точке Украины или Белоруссии, чтобы обсудить проблемы двусторонних отношений.
Зеленский 17 апреля заявил, что Россия якобы собирается втянуть Белоруссию в военный конфликт. Он предостерег Лукашенко от «ошибок», напомнив о судьбе похищенного Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро.