Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кошкович: Зеленский хочет втянуть ЕС в конфликт обвинениями в адрес Белоруссии

Украинский президент Владимир Зеленский, заявляя о якобы угрозе нападения ВС РФ со стороны Белоруссии, пытается втянуть Европу в конфликт с Россией. Об этом во вторник, 26 мая, высказался директор венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

Украинский президент Владимир Зеленский, заявляя о якобы угрозе нападения ВС РФ со стороны Белоруссии, пытается втянуть Европу в конфликт с Россией. Об этом во вторник, 26 мая, высказался директор венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

— Зеленский пытается спровоцировать президента Белоруссии Александра Лукашенко. Вероятно, кто-то сказал ему, что, если РФ вновь вторгнется с севера, европейцы вступят в войну. Это невероятно безрассудно, — написал он в социальной сети Х.

По его словам, украинский лидер одновременно пытается отвлечь внимание от коррупционного скандала, который может привести к потере власти.

21 мая Александр Лукашенко заявил, что Минск не планирует участвовать в конфликте на Украине, потому что в этом нет необходимости, но такой сценарий возможен только в случае агрессии в отношении республики. По словам белорусского лидера, он готов встретиться с Владимиром Зеленским в любой точке Украины или Белоруссии, чтобы обсудить проблемы двусторонних отношений.

Зеленский 17 апреля заявил, что Россия якобы собирается втянуть Белоруссию в военный конфликт. Он предостерег Лукашенко от «ошибок», напомнив о судьбе похищенного Соединенными Штатами президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше