NASA: США будут придерживаться Договора по космосу в своей лунной программе

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут следовать положениям Договора по космосу в ходе реализации своей лунной программы, в том числе при возможном возвращении на естественный спутник Земли. Об этом заявил руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман, представляя 26 мая на пресс-конференции планы строительства американской обитаемой базы на Луне.
«Мы, разумеется, также хотим очень внимательно относиться к Договору о космическом пространстве. Чтобы мы уважительно относились к другим странам, размещающим активы на поверхности Луны. Мы бы ожидали в этом взаимности», — сказал глава NASA. Он имел в виду Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 1966 года.
Обнародованные космическим ведомством США замыслы дальнейшего освоения Луны делятся на три этапа. Первый предполагает отправку серии автоматических миссий к Луне для исследования ее района южного полюса, обкатки новых технологий и подготовки к операциям на поверхности. К 2029 году США хотят перейти к пробному присутствию человека на Луне. А с 2032 года NASA рассчитывает обеспечивать постоянное масштабное присутствие на Луне с ротацией персонала.