Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

NASA: США будут придерживаться Договора по космосу в своей лунной программе

Это касается и возможного возвращения на естественный спутник Земли, заявил руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джаред Айзекман.

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты будут следовать положениям Договора по космосу в ходе реализации своей лунной программы, в том числе при возможном возвращении на естественный спутник Земли. Об этом заявил руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман, представляя 26 мая на пресс-конференции планы строительства американской обитаемой базы на Луне.

«Мы, разумеется, также хотим очень внимательно относиться к Договору о космическом пространстве. Чтобы мы уважительно относились к другим странам, размещающим активы на поверхности Луны. Мы бы ожидали в этом взаимности», — сказал глава NASA. Он имел в виду Договор о принципах деятельности государств по исследованию и использованию космического пространства, включая Луну и другие небесные тела, от 1966 года.

Обнародованные космическим ведомством США замыслы дальнейшего освоения Луны делятся на три этапа. Первый предполагает отправку серии автоматических миссий к Луне для исследования ее района южного полюса, обкатки новых технологий и подготовки к операциям на поверхности. К 2029 году США хотят перейти к пробному присутствию человека на Луне. А с 2032 года NASA рассчитывает обеспечивать постоянное масштабное присутствие на Луне с ротацией персонала.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше