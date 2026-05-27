Врач рассказала, какие снотворные могут вызвать зависимость

МАХАЧКАЛА, 27 мая — РИА Новости. Употребление безрецептурных снотворных может сформировать зависимость от них, а высокие дозы таких средств способны вызвать повреждения печени, рассказала РИА Новости врач-сомнолог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии в Дагестанском государственном медуниверситете Карема Магомедова.
«Главная опасность безрецептурных снотворных — в том, что они вызывают зависимость, приходится наращивать дозы, и при этом они уже перестают помогать. Скрытая опасность “народных” средств: доказанный эффект возможен только при употреблении высоких доз, а они, в свою очередь, гепатотоксичны (вызывают повреждения печени — ред.)», — сказала специалист.
По словам Магомедовой, часть безрецептурных препаратов содержит фенобарбитал, который вызывает зависимость, ухудшение концентрации и внимания.
Безрецептурные препараты — это лекарственные средства, которые официально разрешены к продаже в аптеках без рецепта врача.