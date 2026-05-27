Число работающих больше положенного россиян за год снизилось на 14%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Количество россиян, сталкивающихся с переработками, уменьшилось за год на 14%. Если в 2024 их число составляло 2,8 млн, то в 2025 — 2,4 млн, выяснил ТАСС, изучив данные статистики.
Так, на протяжении 2024 года более 41 часа в неделю работали 2,8 млн человек, среди них 1,9 млн мужчин и 905 тыс. женщин. В 2025 свыше 41 часа в неделю трудились 2,4 млн граждан, среди которых числятся 1,6 млн мужчин и 763 тыс. женщин, согласно данным Росстата.
Трудовой кодекс Российской Федерации устанавливает нормальную продолжительность рабочего времени — она не может превышать 40 часов в неделю. Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником.