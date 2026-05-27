Американка и три медведя: жительницу Калифорнии напугали хищники, рывшиеся в мусорке у ее дома

В одном из жилых районов Вудленд-Хиллз, пригорода Лос-Анджелеса, местная жительница столкнулась с тремя бурыми медведями, которые проникли на её участок в поисках пропитания. Инцидент произошёл рано утром в субботу, когда женщина проснулась от воя койотов — обычного явления для этой местности. Об инциденте сообщает New York Post.
Выйдя из дома, она обнаружила медведей, перелезающих через забор. Испугавшись, американка укрылась в автомобиле, т.к. он был ближе, чем сам дом. Женщина смогла заснять воришек на видео. По ее словам, хищники искали еду, однако мусор был вывезен накануне. К своему несчастью, незваные гости нашли лишь картонные коробки, к которым быстро потеряли интерес.
Женщине удалось спугнуть мохнатую троицу, заведя двигатель автомобиля. Звонок в службу спасения был перенаправлен рейнджерам Калифорнии, но к моменту их прибытия медведей уже не было. Предположительно, животные направилась в соседний город Калабасас, где их позже зафиксировали камеры наблюдения.
Ранее сайт KP.RU сообщал, как медведь разграбил магазин сладостей в американском городе Гатлинбург.