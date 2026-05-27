Американка и три медведя: жительницу Калифорнии напугали хищники, рывшиеся в мусорке у ее дома

Выйдя из дома, она обнаружила медведей, перелезающих через забор. Испугавшись, американка укрылась в автомобиле, т.к. он был ближе, чем сам дом. Женщина смогла заснять воришек на видео. По ее словам, хищники искали еду, однако мусор был вывезен накануне. К своему несчастью, незваные гости нашли лишь картонные коробки, к которым быстро потеряли интерес.