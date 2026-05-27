Эксперт Кучава: аферисты предлагают аренду за «рубль» для подтверждения брони

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Мошенники размещают в социальных сетях объявления с выгодными предложениями аренды жилья на российских курортах, предлагая отдыхающим подтвердить бронь символическим переводом, после чего отправляют им ссылку на поддельный сайт для хищения персональных данных. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.
«Самая актуальная схема — объявления с красивыми видео и фото квартир со свежих аккаунтов с накрученными просмотрами по цене в несколько раз ниже рынка, — сказал Кучава. — Мошенники предлагают “закрепить” бронь переводом одного рубля, после чего уводят жертву в мессенджеры и отправляют ссылку на поддельный сайт бронирования. Владельцев iPhone просят ввести данные карты, а пользователей Android — скачать вредоносное приложение».
Эксперт отметил, что с началом сезона отпусков на российских курортах мошенники используют новые схемы обмана туристов, создавая убедительные фальшивые предложения аренды жилья. «Еще один способ обмана — использование фотографий чужой недвижимости. Аферисты публикуют снимки квартир из других регионов и требуют предоплату или залог за просмотр. После перевода денег объявление исчезает, а связь обрывается», — предупредил он.