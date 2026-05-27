В Хабаровске 27 мая ожидается солнечная погода, к выходным придёт циклон

В Хабаровске 27 мая будет солнечно и без осадков, однако синоптики предупреждают о приближении активного циклона. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ФГБУ «Дальневосточное УГМС», во вторник опасных метеорологических явлений не прогнозируется. В краевой столице ночью ожидается от плюс 7 до плюс 9 градусов, днём воздух прогреется до 21−23 градусов тепла. Ветер западный, 7−12 метров в секунду.
В южных районах края также осадков не ожидается. Ночные температуры составят от 4 до 9 градусов выше нуля, дневные — от 20 до 25 тепла. Ветер юго-западный, 9−14 метров в секунду. В центральных районах без существенных осадков: ночью от минус 2 до плюс 9 градусов, днём — от 15 до 25 тепла. Ветер западных направлений, 5−12 метров в секунду.
На севере региона местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега. При этом в Николаевском, Ульчском и имени Полины Осипенко районах будет преимущественно сухо. Ночные температуры там — от 3 до 8 градусов тепла, дневные — от 4 до 19. Ветер различных направлений, 8−14 метров в секунду.
Погода начнёт портиться 29 мая. С выходом активного циклона на востоке края пройдут сильные дожди, в ночь на 30 мая местами выпадет мокрый снег, возможно его отложение. Ветер усилится: по долинам рек порывы достигнут 18−23 метров в секунду, на побережье Татарского пролива — 20−27 метров в секунду.
