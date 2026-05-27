Фотоловушка сняла отдыхающего после ужина леопарда в Приморье

В национальном парке Приморья фотоловушка засняла дальневосточного леопарда во время ночного привала. После плотного ужина хищник оставил на земле пахучую метку и прилег отдохнуть. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
На полученных кадрах зафиксировано естественное поведение редкой кошки. Специалисты рассказывают, что ночью эти звери наиболее активны, поэтому леопард вряд ли готовился к долгому сну. Перед тем как лечь, он оставил запаховую метку. Для этого леопард специально потерся туловищем о лесную подстилку.
Забавные кадры с отдыхающей дикой кошкой специалисты опубликовали в Сети. Сотрудники заповедника продолжают следить за жизнью лесных обитателей с помощью автоматических камер.