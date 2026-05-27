Андригетто, Кросби и норвежцы. Главные герои группового этапа ЧМ по хоккею

ЖЕНЕВА, 27 мая. /ТАСС/. Сборная Швеции и действующие чемпионы мира по хоккею американцы перед последним игровым днем группового этапа мирового первенства находились в шаге от вылета из турнира, но одержали победы в основное время, гарантировавшие им попадание в плей-офф.
В последний раз шведы не выходили в плей-офф в 2021 году на чемпионате мира в Риге. Причем руку к этому приложили россияне, которые своей победой по буллитам лишили соперника даже теоретических шансов на продолжение борьбы на турнире. Как и в Латвии, судьба шведов решалась в их последнем матче в группе, в котором им необходимо было побеждать в основное время команду Словакии, чтобы вытеснить их с четвертой позиции.
Главным тренером сборной Швеции является Сэм Халлам, который в 2022 году сменил на этом посту Юхана Гарпенлёва. Под руководством Халлама шведы сумели дважды добраться до бронзовых медалей ЧМ (2024, 2025) и неудачно выступили на Олимпийских играх в феврале этого года. Располагая добротным по мировым меркам составом, шведы заняли только третье место в группе на Олимпиаде и после преодоления квалификации попали на американцев. Там сборная Швеции уступила пускай и в овертайме (1:2), но в четверку лучших пробиться не смогла — из-за осечки на групповой стадии шведская команда слишком рано встретилась с одним из фаворитом турнира, ставшим потом олимпийским чемпионом.
В Швеции, видимо, вовремя поняли, что перспектив с Халламом немного, поэтому еще до Олимпийских игр стало известно, что тренер не станет продлевать контракт с национальной ассоциацией в этом году, и его сменит Рикард Грёнборг, с которым шведы выигрывали мировое первенство в 2017 и 2018 годах. В Швейцарии нынешняя команда может добиться многого, учитывая наличие в составе Лукаса Рэймонда, Антона Фронделла. Кроме того, тренерский штаб не побоялся довериться юным Ивару Стенбергу и Вигго Бьорку, которым сулят блестящие перспективы в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Тот же Стенберг набрал на групповом этапе восемь очков, забив победный гол в ворота словаков (4:2) после индивидуального прохода.
Кросби с передачами, но без голов.
Выход шведов в плей-офф из группы был отсрочен из-за поражения от норвежцев, которые проводят свой лучший чемпионат мира после 2012 года. В 2011 и 2012 годах они преодолевали групповой этап (в 2011-м норвежцы сумели пройти сразу два групповых раунда). На текущем турнире они заняли второе место в группе В, потерпев только два поражения, причем только одно из них — в основное время. При этом норвежцы лишь в овертайме проиграли команде Канады (5:6).
Главным тренером сборной Норвегии является Петтер Торесен — отец двукратного обладателя Кубка Гагарина Патрика Торесена, который также входит в штаб национальной команды. Из НХЛ за норвежцев играют только форвард Микаэль Брандсегг-Нюгард («Детройт») и защитник «Анахайма» Стиан Солльберг, при этом в топ-10 снайперов турнира входят Тинус Коблар и Ноа Стин. Можно отметить, что на нынешнем турнире произошла рокировка команд-сенсаций — норвежцы заняли место датчан, которые год назад выбили из ¼ финала канадцев с Сидни Кросби и Натаном Маккинноном (2:1), а сейчас сборная Дании осталась за бортом плей-офф с шестью очками.
На грани вылета из турнира была и команда США, которая попала в плей-офф только с четвертого места. Американцы проиграли трем лидерам группы А, но вытеснили из четверки команду Германии. Для немцев роковым стало поражение от американцев в серии послематчевых бросков. Сборной США в заключительной встрече достаточно было победить австрийцев, чтобы обеспечить выход в четвертьфинал. С этой задачей подопечные Дона Гранато справились — 4:1.
Швейцарцы и финны перед очным матчем, который стал последним на групповом этапе, показали стопроцентный результат. В заявку сборной Швейцарии на турнир вошли в том числе играющие в НХЛ Нико Хишир и Тимо Майера из «Нью-Джерси», Нино Нидеррайтер из «Виннипега», Роман Йоси из «Нэшвилла». Однако самым результативным игроком чемпионата мира пока является экс-нападающий «Авангарда» Свен Андригетто, ныне выступающий в швейцарской лиге. На его счету 13 очков после семи встреч. В заключительном матче группы хозяева турнира переиграли сборную Финляндии (4:2), у которой неплохую форму набрал пропустивший весь сезон в НХЛ, оформивший дубль и привычно являющийся одним из лучших по игре на вбрасываниях (%70,7) Александр Барков.
В группе В первой стала сборная Канады, которая за весь предварительный этап потеряла лишь один балл — в матче с норвежцами. В своем заключительном матче в группе канадцы уступали чехам 0:2, но сумели отыграться. Сработала связка Кросби — Маклин Селебрини. Капитан «Питтсбурга», который и в следующем сезоне продолжит играть с подписавшим новый контракт Евгением Малкиным, довел число голевых передач на текущем чемпионате мира до девяти, не забив при этом ни разу.
Победа канадцев позволила норвежцам остаться в группе на втором месте. Сборная Норвегии в четвертьфинале сыграет против латвийцев. Также на этой стадии выявят сильнейшего команды Канады и США, хозяева чемпионата мира встретятся со шведами, а финны — с чехами. Все четвертьфинальные матчи пройдут 28 мая.