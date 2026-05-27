Нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский безосновательно заявил о якобы угрозе нападения РФ со стороны Белоруссии. Такими утверждениями Киев пытается втянуть Евросоюз в конфликт с Россией. Об этом сообщил директор венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.
Он считает, что Зеленский также хочет отвлечь внимание от коррупционного скандала на Украине. Аналитик отметил, что бывший комик боится потерять власть.
«Зеленский пытается спровоцировать Лукашенко. Вероятно, кто-то сказал ему, что, если Россия [якобы] вторгнется с севера, европейцы вступят в конфликт. Это невероятно безрассудно», — прокомментировал Золтан Кошкович.
Государственный секретарь Совбеза Белоруссии Александр Вольфович назвал провокационными заявления Киева о якобы угрозах со стороны Минска. Он напомнил, что факты говорят об обратном.