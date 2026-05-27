Туристам на заметку: как уберечься от неприятностей в хабаровских лесах

С приходом тепла эксперты напоминают: лес — место непредсказуемое, поэтому не стоит пренебрегать безопасностью, отправляясь даже в знакомую местность в легкой одежде, будь то футболка и сандалии, пусть даже на короткое время. Это не означает, что из «городских джунглей» лучше не выбираться вовсе. Главное — грамотно подготовиться к такой вылазке, чтобы уберечь себя от возможных неприятностей, напоминает ИА «Хабаровский край сегодня». Так, как это делают специалисты, чья работа неразрывно связана с природой.
— Одна из распространённых опасностей в лесной среде в тёплое время года — клещи, которые являются переносчиками инфекционных болезней. Поэтому мы обязательно надеваем противоэнцефалитный костюм, который оснащен манжетами-резинками и имеет специальные ловушки для этих паукообразных в воротниковой зоне, на предплечьях, груди, — рассказывает заместитель директора в области охраны окружающей среды ФГБУ «Заповедное Приамурье» Павел Зайцев.
Если такой одежды нет, то подойдёт кофта с длинными рукавами, плотно прилегающими к запястью, брюки, заправленные в носки, и головной убор. Лучше, чтобы вещи были светлые — так клеща будет проще заметить. Взаимо- и самоосмотры рекомендуется проводить чаще, так как иксодовые некоторое время ползают по телу в поисках лучшего места для укуса, а значит, есть шанс снять непрошеного гостя с себя раньше, чем он атакует.
— Дополнительно стоит обработать одежду репеллентами. Причём мы стараемся выбирать средства не комбинированные, а прямого действия — предназначенные специально для защиты от клещей, — подмечает Павел Валерьевич.
На ноги — сапоги. И это не только для защиты от кровососущих, но и от возможной встречи со змеёй. Вообще-то она не нападает на людей первой и без причины, но может укусить, почувствовав себя «загнанной в угол», скажем, если человек по неосторожности наступит на неё. К слову, среди распространённых в Хабаровском крае видов змей есть и ядовитые: можно встретить уссурийского щитомордника или гадюку.
Не ешь сам и не предлагай другому.
— Ошибочно недооценивают люди и риск встречи с дикими животными. Скажем, медведя или тигра (и хотя здоровый полосатый хищник, как правило, избегает встречи с человеком в лесу, но вероятность всегда остаётся). Поэтому лучше сообщить о своём присутствии: громко разговаривать, периодически стучать палкой по дереву. Также плюсом будет наличие шелестящей одежды, — советует собеседник. — Если человек всё же столкнулся со зверем, помочь сможет фальшфейер. Это действительно эффективная вещь, способная спасти жизнь. Например, есть вероятность, что медведь не испугается даже предупредительного выстрела из охотничьего ружья, а резкая вспышка, яркое пламя, шум, дым фальшфейера заставят его бежать прочь.
Избегать встречи нужно и с другими обитателями тайги. Какими бы милыми и безобидными они ни казались: тот же выбежавший лисёнок может быть переносчиком какой-либо инфекции. И подкармливать зверей не следует. Они могут привыкнуть к этому, а затем и сами начнут выходить к людям в поисках пропитания. Или даже потеряют естественный страх перед человеком, станут агрессивными, если в какой-то раз не смогут получить желаемое угощение.
Что касается еды. Самому человеку тоже следует быть внимательным, вкушая дары тайги. Во-первых, по незнанию можно съесть (или заготовить) что-то не то: ядовитые или несъедобные грибы (бледная поганка, мухомор красный, свинушка тонкая, ложная лисичка и т.п.), ядовитые растения (собрать чемерицу или даже ландыш вместо черемши). С папоротником тоже стоит быть аккуратным: отличить съедобный орляк можно по бархатистому стеблю и одиночным вайям, тогда как у других папоротников из одной точки может веером расти несколько листьев. Поэтому главное правило грибников «не знаешь гриб — не бери» можно применить и к другим лесным гостинцам.
Во-вторых, заготавливая ресурсы для собственных нужд, важно, чтобы они не были краснокнижными. И не забывать, что сбор дикоросов на особо охраняемых природных территориях также регулируется законодательством РФ. Ну и, в-третьих, порой люди, увлёкшись «тихой охотой», обнаруживают, что заблудились…
— Поэтому в лес с собой необходимо брать ещё и GPS-навигатор, который позволит сохранить контрольные точки, найти маршруты, обеспечив безопасность в незнакомой местности, — подчеркивает Павел Зайцев. — Если же его нет и человек заблудился, то можно для начала оглядеться в поисках подходящих ориентиров. Ими могут быть заводские трубы, вышки линий электропередач. Если ничего нет, то лучше «идти на воду»: ключ выведет на речку, далее следует идти вниз по её течению. Река обязательно приведёт к людям (ведь через реки где-то да проложены мосты, а значит, есть дорога).
Понятно, что долгое время человек не сможет прокладывать себе путь домой. Придётся сделать привал и развести огонь, но не бездумно, что особенно важно в тёплый сезон: место под костёр надо расчистить от сухой травы, кустарника, сухостоя для того, чтобы пламя не перекинулось на них и не произошёл пожар.
Не играй с огнём.
Но даже если жители региона откинули тень беспечности и уже готовы выйти в лес в полной экипировке, с прогулками пока придётся повременить. Дело в том, что в мае из-за сухой ветреной погоды и значительного повышения температуры воздуха на территории края образовалась высокая горимость лесов. Для стабилизации лесопожарной обстановки был издан приказ, устанавливающий ограничение пребывания людей в лесах и въезда в них транспорта (за исключением тех, кто как раз борется с огнём).
Находиться на землях лесного фонда запрещено до 31 мая. Однако если ситуация не улучшится, то срок этот могут и продлить.
— Но даже если запрет будет снят, жителям необходимо иметь в виду, что после схода снежного покрова и с установлением плюсовых температур, на территориях, в том числе и заповедных, действует пожароопасный сезон, — напомнил заместитель директора по лесохозяйственной деятельности ФГБУ «Заповедное Приамурье» Дмитрий Борисенко.
А значит, находясь в лесу, нужно соблюдать определенные правила пожарной безопасности. Иначе — внушительный штраф, например, для граждан — 40−50 тысяч рублей, а для юридических лиц и вовсе до миллиона рублей. Если же лесные насаждения оказались уничтожены или повреждены, тогда уже грозит уголовная ответственность.
Выявить нарушителей, также, как и вовремя заметить возгорание, возможно при рейдовом патрулировании, которое сейчас проходит ежедневно.
— В жаркий сезон обстановка всегда неспокойная, о чём мы напоминаем гражданам во время рейдов, которые, кстати, демонстрируют и положительную тенденцию: если несколько лет назад нередко мы встречали людей, которые жарили шашлык на территории лесного массива, то сейчас отдыхающие, которые приходят на ту же сопку Змеинку полюбоваться видами, берут с собой просто термос и перекус. Жители понимают, что лес требует ответственного отношения, — подытожил Дмитрий Валерьевич.