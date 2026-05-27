Молодые специалисты нефтетранспортной отрасли представили свои проекты на конкурсе в Братске.

«Любая работа была достойна победы» и «Нам нужно больше таких ребят» — таковы главные итоги финального этапа V (XVII) Международной научно-технической конференции молодежи (МНТКМ) ПАО «Транснефть» и организаций — членов Международной ассоциации транспортировщиков нефти (МАТН).
В конкурсе приняли участие 24 молодых специалиста организаций системы «Транснефть» и 15 студентов опорных вузов, где ведется подготовка специалистов для нефтетранспортной отрасли, молодые представители двух организаций МАТН. Всего было представлено 32 проекта, направленных на повышение эффективности транспортировки нефти по магистральным трубопроводам.
Кузница и лаборатория.
История конференции насчитывает почти два десятилетия. Ее участники — молодые ученые и специалисты организаций системы «Транснефть», а также научные коллективы. Они представляют на конкурс научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, которые направлены на решение актуальных производственных и научных проблем и должны содержать элементы новизны и оригинальности решений.
За время своего существования МНТКМ стала настоящей кузницей кадров не только для самой компании-организатора, но и для всей нефтетранспортной отрасли страны. О конференции можно говорить также и как о лаборатории, где создается и апробируется будущее отрасли. Только на одном из дочерних предприятий ПАО «Транснефть» — в компании «Транснефть — Восток» — за прошедшие годы внедрены в производство и показывают хорошие результаты 26 конкурсных разработок.
Например, победителем предыдущей конференции (в 2024 году) стал стенд автоматизированной диагностики ячеек частотно-регулируемого привода на основе широкополосного импульса модулятора. Автор — инженер-энергетик «Транснефть — Восток» Николай Морозов. Сегодня, в условиях сложной международной обстановки и санкционных запретов на поставки, разработанный Николаем механизм позволяет российским специалистам диагностировать импортное оборудование своими силами.
— На конференции 2026 года я уже как зритель, но могу сказать, что уровень работ стал еще выше. На мой взгляд, практически все проекты, которые были представлены на этот раз, достойны победы и реализации. Хотя лукавить не буду, больше всего мне понравилась работа специалиста нашего филиала — по совершенствованию пропарки труб: она уже готова к внедрению и значительно облегчит труд на этом направлении, — рассказал Морозов «РГ».
Переходящее право.
По сложившейся традиции подразделение компании, где работает победитель, принимает следующую конференцию, поэтому финал V МНТКМ проходил в Братске. Город на два дня стал научно-техническим центром всей российской нефтетранспортной отрасли: сюда приехали молодые инженеры со всех уголков страны, где работает «Транснефть», — от Дальнего Востока до Калининграда, а также студенты из вузов Москвы, Томска, Красноярска, Самары, Уфы и других городов. Кроме того, в МНТКМ участвовали представители двух организаций — членов МАТН: Синь Чэнь (КНР) из китайской компании Sino-Pipeline International Company Limited и Тимур Васильев из АО «Каспийский трубопроводный консорциум».
— Мы впервые принимаем мероприятие такого масштаба. Понимая уровень, который надо обеспечить, наша команда приложила максимум усилий, чтобы каждый участник мог достойно презентовать свой проект. Мы надеемся, что смогли сделать так, чтобы каждый участник уезжал с чувством, что он не только презентовал свою работу коллегам, но и узнал что-то новое, — говорит Денис Чеплянский, генеральный директор ООО «Транснефть — Восток», член экспертной комиссии.
В соперничестве рождается истина.
Участники конференции неизменно отмечают в числе результатов не только свою победу или участие, но и знакомство с идеями коллег. Братск в этом году не стал исключением.
Анастасия Баталыгина, научный сотрудник лаборатории оценки технического состояния трубопроводов ООО «НИИ Транснефть», автор проекта «Предложения по совершенствованию оценки нагрузок в переходных процессах», победитель МНТКМ 2026, рассказывает:
— Хочу сказать, у всех ребят были очень сильные работы. Они показывали просто невероятные устройства, с высочайшей степенью детализации. Горжусь тем, что стала победителем! При такой плотности конкуренции я понимала, что практически каждый может быть фаворитом. И мне было интересно со всеми взаимодействовать и соперничать.
— Я не первый раз в жюри и отчетливо вижу динамику докладчиков. Отрадно, что с каждым разом доклады все более и более проработанные, в каждом есть не просто какая то идея, а есть уже понимание того, где она может быть использована, есть уже детальные расчеты экономических показателей. Это позволяет другим участникам полнее понять идею коллеги, а значит, в будущем опираться в том числе и на нее. Не зря поэтому у всех ребят глаза буквально горят, но больше всего радует лично меня прямое и честное общение между конкурсантами и руководителями, — уверен Никита Голунов, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина.
И снова «Восток».
О высочайшей степени детализации проектов говорили все: и зрители, и участники, и жюри. Практически каждую конкурсную работу уже можно отправлять на реализацию в таком виде. Так говорили про инженерные проекты, касающиеся непосредственно производства, так говорили про работы, посвященные повышению экологической безопасности, так говорили про разработанные молодежью новые механизмы управления персоналом.
Кстати, «Транснефть — Восток» и на этот раз смогла выставить на конкурс проект, который вошел в число лучших, став победителем в номинации «Лучшее рационализаторское решение». Это проект модернизации способа пропарки внутренней полости трубопровода, который выше упоминал победитель IV МНТКМ Николай Морозов. Автором конкурсной работы стал машинист насосных установок центральной ремонтной службы «Нерюнгри» Нерюнгринского филиала ООО «Транснефть — Восток» Антон Поморцев:
— При поддержке наставников я разработал метод, который сделал процесс очистки труб более эффективным, занимал меньше времени и, что очень важно, был как можно более безопасным для работников, ведь безопасность — это главный приоритет нашего предприятия. В моей схеме это делается с помощью приспособления, которое запасовывается внутрь и очищает трубу паром, нагретым до 180−200 градусов. Вся нефть выходит, всё счищают, после чего возможны последующие работы.
Антон Поморцев, сотрудник ООО «Транснефть — Восток», победитель МНТКМ 2026 в номинации «Лучшее рационализаторское решение». Фото: Из архива компании.
Устройство Антона Евгеньевича уже проверено на практике непосредственными исполнителями такого типа работ. Прямые отзывы самые положительные: работа упростилась и стала занимать меньше времени. Так что сейчас разработанное машинистом насосных установок устройство готовится к выпуску, чтобы обеспечить новой технологией все производственные участки компании.
Практика не заставит ждать.
Разумеется, без внимания не останутся и остальные конкурсные работы. Павел Ревель-Муроз, вице-президент ПАО «Транснефть» и председатель экспертной комиссии, заметил, что все проекты касаются конкретных проблем производства, которые необходимо решать, повышая безопасность, надежность и качество работы всей системы. И все они будут так или иначе реализованы, пусть даже в составе комплексных решений.
— Хочу сказать, что конференция 2026 года стала одной из самых сильных за всю историю МНТКМ. Даже если кто-то из участников остался без награды, которых, увы, на всех не хватает по определению, но он уже принес огромную пользу компании, найдя новую идею. И несмотря на то, что конкурс с каждым годом расширяет рамки, все равно нам мало — нам бы еще столько же креативных ребят! Будем сильнее подтягивать студентов: ведь это наши потенциальные сотрудники, которых мы бы хотели видеть у себя, — уверен эксперт.
Наконец, отметим, что процесс и результаты таких мероприятий, как Международная научно-техническая конференция молодежи, развивают не только компанию-организатора: они открывают дорогу к открытиям всей талантливой молодежи страны. И в силу своей открытости для участия, и потому, что напрямую ведут к промышленной апробации изобретений и открытий.