Предпринимательница из Владивостока развивает бренд

Ко Дню предпринимателя маркетплейс Ozon представил истории партнеров платформы из разных регионов России. Одной из героинь проекта стала основательница бренда непромокаемой одежды из Владивостока Марина Губарева.

Источник: АиФ Владивосток

Ко Дню предпринимателя в разных городах России появилась необычная наружная реклама, посвященная предпринимателям, сотрудничающим с маркетплейсом Ozon. В проекте использовались как настоящие имена героев, так и «юридические». В компании пояснили, что таким способом хотели напомнить всей стране, что за каждым товаром и услугой на маркетплейсе — живые люди со своей историей, амбициями, мечтами и страхами. Но их всех объединяет одно — своим трудом, настойчивостью и заботой они ежедневно меняют жизнь миллионов людей к лучшему.

В числе героев кампании оказалась Марина Губарева — основательница бренда непромокаемой одежды из Владивостока.

Искусство и работа с визуальными образами.

Предпринимательница рассказала, что всегда интересовалась творчеством и искусством. Позднее она получила образование в сфере арт-менеджмента и галерейного бизнеса, а после возвращения во Владивосток начала работать с местной арт-средой.

«Однажды мне позвонил местный художник и предложил поучаствовать в проекте, где дорожные знаки превращали в арт-объекты. Это был проект Павла Шугурова», — вспоминает Марина.

По ее словам, при разработке коллекций команда использует символику и визуальные образы, связанные с дождем и природой Дальнего Востока. Например, один из авторских принтов основан на ритме дождя, а в новых коллекциях использованы элементы азбуки Морзе с зашифрованными фразами.

Как появился бренд.

Идея проекта появилась в 2019 году на фоне тайфунов во Владивостоке. Марина рассказала, что сначала обратила внимание на дождевики для обуви, представленные на зарубежных сайтах, а затем решила доработать модель и адаптировать ее под местные условия.

«Слово “рейнеры” мы придумали сами, и оно постепенно стало использоваться покупателями», — отметила предпринимательница.

Экологический подход и тестирование продукции.

По словам основательницы бренда, при производстве команда старается уделять внимание экологическим решениям. В частности, компания выпустила серию плащей из мембранной ткани с экологичной пропиткой.

Новые модели тестируются как самой командой, так и амбассадорами бренда, которые используют продукцию в поездках по Дальнему Востоку.

«Для меня важно каждое слово от человека, которому наша продукция помогла чувствовать себя комфортнее в плохую погоду», — рассказала Марина Губарева.