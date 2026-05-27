Предпринимательница из Владивостока развивает бренд

Ко Дню предпринимателя в разных городах России появилась необычная наружная реклама, посвященная предпринимателям, сотрудничающим с маркетплейсом Ozon. В проекте использовались как настоящие имена героев, так и «юридические». В компании пояснили, что таким способом хотели напомнить всей стране, что за каждым товаром и услугой на маркетплейсе — живые люди со своей историей, амбициями, мечтами и страхами. Но их всех объединяет одно — своим трудом, настойчивостью и заботой они ежедневно меняют жизнь миллионов людей к лучшему.
В числе героев кампании оказалась Марина Губарева — основательница бренда непромокаемой одежды из Владивостока.
Искусство и работа с визуальными образами.
Предпринимательница рассказала, что всегда интересовалась творчеством и искусством. Позднее она получила образование в сфере арт-менеджмента и галерейного бизнеса, а после возвращения во Владивосток начала работать с местной арт-средой.
«Однажды мне позвонил местный художник и предложил поучаствовать в проекте, где дорожные знаки превращали в арт-объекты. Это был проект Павла Шугурова», — вспоминает Марина.
По ее словам, при разработке коллекций команда использует символику и визуальные образы, связанные с дождем и природой Дальнего Востока. Например, один из авторских принтов основан на ритме дождя, а в новых коллекциях использованы элементы азбуки Морзе с зашифрованными фразами.
Как появился бренд.
Идея проекта появилась в 2019 году на фоне тайфунов во Владивостоке. Марина рассказала, что сначала обратила внимание на дождевики для обуви, представленные на зарубежных сайтах, а затем решила доработать модель и адаптировать ее под местные условия.
«Слово “рейнеры” мы придумали сами, и оно постепенно стало использоваться покупателями», — отметила предпринимательница.
Экологический подход и тестирование продукции.
По словам основательницы бренда, при производстве команда старается уделять внимание экологическим решениям. В частности, компания выпустила серию плащей из мембранной ткани с экологичной пропиткой.
Новые модели тестируются как самой командой, так и амбассадорами бренда, которые используют продукцию в поездках по Дальнему Востоку.
«Для меня важно каждое слово от человека, которому наша продукция помогла чувствовать себя комфортнее в плохую погоду», — рассказала Марина Губарева.