Предпринимательница развивает бизнес

Ко Дню предпринимателя в разных городах России появилась наружная реклама, посвящённая предпринимателям, сотрудничающим с Ozon. В проекте использовались как настоящие имена героев, так и их «юридические» имена. В компании сообщили, что таким способом хотели напомнить всей стране, что за каждым товаром и услугой на маркетплейсе — живые люди со своей историей, амбициями, мечтами и страхами. Но их всех объединяет одно — своим трудом, настойчивостью и заботой они ежедневно меняют жизнь миллионов людей к лучшему.
В Хабаровске на медиафасадах появились Наталья и Николай — владельцы сети пунктов выдачи заказов. Журналист АиФ поговорил с предпринимательницей о развитии бизнеса и работе с клиентами.
От работы по найму к собственному делу.
До начала предпринимательской деятельности Наталья работала младшим воспитателем в детском саду, а её супруг Николай — в сфере рекламы. О возможности открыть пункт выдачи заказов супруги задумались несколько лет назад после общения со знакомыми, уже работавшими в этой сфере.
Сейчас семья управляет сетью из 17 пунктов выдачи заказов. «Если наш первый пункт открывался около месяца, то сейчас запуск нового объекта занимает примерно две недели», — рассказала предпринимательница.
Работа с клиентами и атмосфера на пунктах.
По словам Натальи, в условиях высокой конкуренции владельцы сети стараются уделять внимание сервису и организации пространства в пунктах выдачи.
«Мы стараемся поддерживать чистоту, создавать комфортную атмосферу для посетителей и внимательно относиться к клиентам», — отметила она.
Предпринимательница считает, что важную роль играет не только организация работы, но и общение сотрудников с посетителями.
Наталья рассказала, что сотрудники участвуют в развитии сети и помогают улучшать внутренние процессы. По ее словам, команда отслеживает отзывы клиентов и предлагает идеи по организации работы пунктов выдачи. «Положительные отзывы помогают двигаться дальше и развивать проект», — отметила предпринимательница.
О развитии собственного дела.
Наталья считает, что открыть собственный бизнес возможно при готовности развиваться и работать в выбранном направлении: «Человек должен обладать такими качествами, как целеустремленность, желание идти к цели и не сворачивать с намеченного пути», — подчеркнула она.