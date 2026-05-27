В СФ предложили не аннулировать результат первого ЕГЭ при неудачной пересдаче

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Выпускники школ должны иметь право на пересдачу минимум двух предметов ЕГЭ без аннулирования первых результатов, если они окажутся лучше. Такое мнение выразил ТАСС член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, профессор Игорь Мурог, отметив, что ЕГЭ является серьезным «психологическим испытанием» для школьников.
Выпускники могут пересдать один предмет ЕГЭ по своему выбору, при этом предыдущий результат аннулируется, даже если он был выше нового. По мнению сенатора, «такое правило не только ограничивает возможности школьников, но и дополнительно повышает уровень тревожности».
По его словам, целесообразно ввести «период спокойной пересдачи». «В течение месяца после основной волны ЕГЭ предоставить выпускникам возможность пересдать выбранные экзамены для повышения баллов без аннулирования прежних результатов. Такой подход позволит снизить стресс, даст каждому шанс показать свои реальные знания и сделает систему ЕГЭ более гуманной и современной», — считает Мурог.
Кроме того, он уверен, что стоит снять ограничения и разрешить выпускникам улучшать результаты хотя бы по двум предметам.