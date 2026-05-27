Юрист Сбитнев рассказал, как вернуть деньги при опоздании на поезд

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Пассажиры могут вернуть часть стоимости билета на поезд дальнего следования при опоздании даже без уважительной причины, если обратятся в кассу станции отправления в течение 12 часов с момента отправления состава. Об этом ТАСС сообщил преподаватель кафедры гражданского права Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Виталий Сбитнев.
«В этом случае пассажир имеет право получить стоимость билета на поезд дальнего следования, за исключением затрат перевозчика, которые идут на подготовку и резервирование спального места, в течение 12 часов с момента отправления поезда в билетной кассе на станции отправления», — сказал Сбитнев.
Юрист также добавил, что если пассажир имеет уважительную причину опоздания, то он может вернуть стоимость билета в течение 5 дней после отправления поезда. «В этом случае пассажиру необходимо также обратиться в билетную кассу на станции отправления и предъявить документы, подтверждающие уважительные причины опоздания. Например, справку из больницы, протокол ГИБДД в течение 5 суток с даты отправления поезда. При этом с пассажира перевозчиком будет взиматься отдельный сбор за оформление возврата денежных средств по неиспользованному билету», — отметил собеседник агентства.
Сбитнев подчеркнул, что в подобных случаях возврат билетов осуществляется только в кассе станции отправления.