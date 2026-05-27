Инфекционист назвал главную опасность норовируса

В середине мая Роспотребнадзор по Красноярскому краю сообщал о массовом заболевании учащихся кадетского корпуса в Красноярске, было зарегистрировано 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части заболевших был выявлен норовирус. Во вторник стало известно о 35 заболевших, среди пациентов с выявленным норовирусом также сотрудница пищеблока.