Инфекционист назвал главную опасность норовируса

РИА Новости: главная опасность норовируса состоит в высокой заразности.

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Главная опасность норовируса состоит в мгновенном обезвоживании организма и высокой заразности, сообщил РИА Новости профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Минздрава России Мурад Шахмарданов.

«Опасность норовируса состоит в молниеносном обезвоживании, часто симптомы настолько сильные, что за 6−8 часов можно потерять 5−10% веса тела. Последствия могут быть печальными: судороги, потеря сознания, почечная недостаточность и даже летальный исход», — сказал Шахмарданов.

Он также отметил, что заразность норовируса крайне высокая. Больной выделяет вирус за 2 дня до первых симптомов и до 2 недель после выздоровления, у некоторых — до месяца.

Шахмарданов уточнил, что инкубационный период составляет от 12 до 48 часов. Заболевание обычно начинается резко, часто ночью или под утро, со внезапной тошноты, рвоты, диареи и температуры.

Врач предупредил, что антисептики являются бесполезными от норовируса: вирус имеет белковую оболочку, которая не разрушается от воздействия спирта.

«Для профилактики нужны мыло и вода или хлорсодержащие растворы. Обрабатывать необходимо дверные ручки, смесители, крышку туалета, выключатели, столы, пульты, гаджеты, поверхности», — подчеркнул он.

В середине мая Роспотребнадзор по Красноярскому краю сообщал о массовом заболевании учащихся кадетского корпуса в Красноярске, было зарегистрировано 33 случая подозрения на острую кишечную инфекцию, у части заболевших был выявлен норовирус. Во вторник стало известно о 35 заболевших, среди пациентов с выявленным норовирусом также сотрудница пищеблока.