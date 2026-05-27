Минпросвещения: доля талантливых людей выросла вдвое с 2022 года

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, увеличилась с 0,74% в 2022 году до 1,53% в 2025 году. Это следует из статистических данных Министерства просвещения РФ, которые изучил ТАСС.