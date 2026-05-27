Минпросвещения: доля талантливых людей выросла вдвое с 2022 года

В 2025 году выдающиеся способности выявили у 1,53% детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, говорится в данных ведомства.

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Доля детей и молодежи в возрасте от 7 до 35 лет, у которых выявлены выдающиеся способности и таланты, увеличилась с 0,74% в 2022 году до 1,53% в 2025 году. Это следует из статистических данных Министерства просвещения РФ, которые изучил ТАСС.

По статистике, за три года показатель вырос более чем в два раза. Данные формируются на основании статистических данных и метаданных в области образования в РФ.

Лидером по количеству талантливых людей является Москва (4,17%), Ненецкий автономный округ (3,78%) и Московская область (3, 47%).