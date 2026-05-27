Жалоба на ночную продажу алкоголя в Артёме дошла до Бастрыкина

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Приморскому краю Эдуарду Трубчику доложить о результатах проверки по обращению жителей Артёма, сообщила пресс-служба краевого Следкома.
«Граждане сообщают, что в одном из магазинов, расположенных на улице Лазо, на протяжении длительного времени осуществляется незаконная реализация алкогольной продукции в ночное время. При этом многочисленные обращения граждан в органы внутренних дел результатов не принесли», — говорится в сообщении.
Сейчас следственные органы Приморья проводят процессуальную проверку по данному факту. Следственный комитет держит ситуацию на особом контроле.
Отметим, что ранее полиция Артёма организовала проверку после сообщения о продаже алкоголя ночью.