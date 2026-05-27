Пассажир лайнера Carnival требует 5 млн долларов за ожоги ступней на палубе

Житель штата Флорида подал иск на пять миллионов долларов против круизной компании Carnival. Мужчина заявил, что получил тяжёлые ожоги ступней, передвигаясь на раскалённой палубе у бассейна. Об этом сообщает New York Post.
В иске также утверждается, что двое других пассажиров ранее перенесли ампутацию нижних конечностей из-за аналогичных травм.
В своей жалобе пострадавший Хорхе Луис Альверио Нуньес заявил, что получил ожоги во время короткого перехода от бассейна до своей обуви на теплоходе Carnival Magic. Инцидент произошёл 21 мая 2025 года. По словам истца, покрытие было настолько горячим, что «в считанные секунды» он получил ожоги второй степени обеих ступней.
Издание уточняет, что за последние шесть лет на палубах различных судов Carnival получили ожоги 25 человек.
В иске также утверждается, что компания Carnival была проинформирована о двух случаях, когда из-за полученных ожогов пострадавшим ампутировали обе стопы. Ещё 42 пассажира ранее жаловались на чрезмерно горячие поверхности вокруг бассейнов на кораблях компании.
Из-за полученных травм Нуньес был госпитализирован. В своей жалобе он указал, что не мог работать, а также понес убытки. Компания Carnival пока никак не прокомментировала произошедшее.
