В ГД рассказали о правиле большинства для установки шлагбаума во дворе

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Жители многоквартирных домов вправе ограничивать въезд во двор, но за установку шлагбаума должны проголосовать половина, а в некоторых случаях — две трети собственников жилья. Об этом ТАСС рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).
По его словам, для решения вопроса об ограничении сквозного проезда во дворе нужно провести общее собрание собственников жилья.
«Решение считается принятым, если за монтаж проголосует более половины собственников квартир. Однако в некоторых случаях доля должна быть еще больше — две трети голосов. Это в том случае, если земельный участок, на котором предполагается установка шлагбаума, находится в общедолевой собственности и включен в состав общего имущества», — сказал парламентарий.
Он отметил, что после этого установку шлагбаума необходимо согласовать с администраций, а также учесть требования ГИБДД, пожарных и коммунальных служб. «Далее оформляются документы: протокол собрания, документы на земельный участок, техническая документация на шлагбаум. После этого утверждается смета, и можно переходить к установке», — пояснил Колунов.
Депутат подчеркнул, что при установке шлагбаума важно предусмотреть беспрепятственный проезд для экстренных и коммунальных служб, а также соблюдение всех требований безопасности.