КНДР успешно провела испытания крылатой ракеты, оснащённой технологиями ИИ

В Северной Корее провели испытания тактических баллистических, артиллерийских и высокоточных ракет. Они прошли под руководством председателя КНДР Ким Чен Ына. В ходе тестирования успешно испытана крылатая ракета, оснащенная технологиями искусственного интеллекта. Об этом говорится в материале госагентства KCNA.
Отмечается, что во время испытаний оценивалась мощность «боеголовки специального назначения» на тактических баллистических ракетах. Кроме того, получена информация о точности тактических крылатых ракет с искусственным интеллектом. Оружие и пусковые системы КНДР были успешно модернизированы, сказано в статье.
Ким Чен Ын подчеркнул, что вооружение обновляется для «соответствия надлежащим условиям современной войны». Он также сообщил, что модернизация повышает эффективность применения оружия в возможных боевых условиях.
Ранее Северная Корея запустила несколько снарядов в направлении Желтого моря. Сообщается, что они были замечены около 13.00 26 мая.