Музей Арсеньева получил нового директора после увольнения Виктора Шалая

25 мая Лыкошин официально объявил сотрудникам музея, что управление учреждением переходит к Анне Синявиной. По информации музея, он подчеркнул, что Минкультуры России рассчитывает на продолжение работы музея как одного из ключевых культурных центров региона. Министерство поддерживает планы нового директора и коллектива. Синявина, в свою очередь, поблагодарила министерство за доверие и заявила, что вместе с командой намерена выполнить задачи, поставленные перед учреждением.