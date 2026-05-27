Музей Арсеньева получил нового директора после увольнения Виктора Шалая

Анна Синявина стала новым директором Музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева во Владивостоке после ухода с поста Виктора Шалая. Он возглавлял учреждение около 15 лет. По данным Telegram-канала музея, нового руководителя представил коллективу директор департамента музеев и поддержки циркового искусства Минкультуры России Иван Лыкошин.
25 мая Лыкошин официально объявил сотрудникам музея, что управление учреждением переходит к Анне Синявиной. По информации музея, он подчеркнул, что Минкультуры России рассчитывает на продолжение работы музея как одного из ключевых культурных центров региона. Министерство поддерживает планы нового директора и коллектива. Синявина, в свою очередь, поблагодарила министерство за доверие и заявила, что вместе с командой намерена выполнить задачи, поставленные перед учреждением.
Из официально опубликованной биографии следует, что Анна Синявина родилась в посёлке Чегдомын Хабаровского края. Она окончила Тихоокеанский государственный университет по специальности «Архитектура». Затем получила образование в Дальневосточном институте управления — филиале РАНХиГС по направлению «Государственное и муниципальное управление». Более десяти лет она проработала в управлении Министерства культуры РФ по Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. Синявина имеет чин государственного советника Российской Федерации 1 класса и отмечена благодарностью министра культуры.
Кадровые изменения в музее последовали за новостью об увольнении прежнего директора Виктора Шалая. Об этом стало известно в апреле этого года. Как писали «Аргументы и факты. Приморье», учредитель музея, Министерство культуры России, досрочно расторг с ним контракт. В публикации указывалось, что официально ограничились формулировкой о прекращении трудовых отношений по решению ведомства.
Напомним, что при Шалае музей прошёл масштабную реконструкцию, обновил экспозиции и значительно увеличил посещаемость. В 2019 году учреждение получило федеральный статус и было преобразовано в Государственный объединённый музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева.
Виктор Шалай сообщил, что намерен продолжить деятельность в музейной сфере и сохранить работу в качестве руководителя Ассоциации музеев Дальнего Востока и Сибири.
В культурной среде Владивостока обсуждают несколько возможных причин решения Минкультуры России. Называется версия о том, что после получения музеем федерального статуса к нему усилился интерес из-за крупных бюджетных средств. Упоминают о влиянии кадровых перестановок в самом министерстве, из-за которых прежние покровители директора могли утратить свои позиции.
Приход Анны Синявиной стал очередным шагом в кадровой истории музея. За этой историей пристально следят жители Владивостока и профессиональное сообщество.