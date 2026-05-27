Новосибирский врач объяснил, когда после прививки можно идти в лес

В 2025 году вакцинацию от клещевого энцефалита прошли 4,2 млн россиян — это на 28% больше, чем четыре года назад. Такие данные приводит Роспотребнадзор. Вместе с ростом числа привитых сохраняются и распространённые мифы о вакцинации.
Одно из популярных заблуждений связано с тем, что после прививки якобы нельзя ходить в лес целый месяц. Врач-инфекционист, кандидат медицинских наук Андрей Поздняков объяснил, что полного запрета нет.
По его словам, в рекомендациях действительно указано, что в течение двух недель после вакцинации лучше избегать территорий, где высок риск заражения клещевым энцефалитом. Однако речь идёт скорее о мерах предосторожности.
Специалист отметил, что незавершённый курс вакцинации может привести к более тяжёлому течению болезни в случае укуса заражённого клеща.
Врачи напоминают, что стандартная схема вакцинации включает две прививки с интервалом от одного до шести месяцев, а затем ревакцинацию через год и далее — раз в три года. Наиболее подходящее время для начала курса — осень или зима.
Если ревакцинация была пропущена, это не всегда означает необходимость проходить весь курс заново. Решение принимается после оценки уровня антител.
Специалисты также подчеркнули, что после укуса клеща вакцина уже не применяется — в таких случаях используют экстренную профилактику.
Эксперты добавляют, что сравнивать нынешние показатели вакцинации с 2021 годом не совсем корректно из-за пандемийных ограничений. В последние годы рост числа привитых в среднем составляет около 3% ежегодно.