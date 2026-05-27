Гродековский музей представит книгу о первом фотографе Хабаровска

Гродековский музей приглашает жителей Хабаровска на презентацию книги историка и краеведа Марии Буриловой о первом фотографе краевой столицы. Знакомство с художественным произведением «Волшебные карточки Эмиля Нино» начнется 28 мая в 15:00 на площадке исторического корпуса культурного учреждения, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Эмиль Нино жил и работал на Дальнем Востоке в течение 57 лет. Он оставил уникальные фотографические коллекции — видовые, этнографические, бытовые снимки. На его фотографиях запечатлен старый Хабаровск, быт переселенцев, портреты коренных народов Приамурья, золотопромышленные прииски, — пишет пресс-служба Гродековского музея.
На берегах Амура предприниматель с французскими корнями занимался скупкой и торговлей бытовыми предметами. Будучи членом Парижского географического общества, Нино путешествовал по Приамурью, делал фотографии и вел путевые заметки. Его внимание привлекала жизнь местных жителей — коренных народов и русских поселенцев. Свои наблюдения и фотографии Нино публиковал в журнале Correspondance, начиная с 1870 года. При жизни он подарил более 200 фотографий Дальнего Востока музею, который создавался в Хабаровске.
Во время встречи с автором книги в Гродековском музее желающие узнают о жизненном пути и творчестве Эмиля Нино. Помимо этого, гости увидят выставку редких снимков из семейного архива знаменитого фотографа, большую часть из которых опубликуют впервые.
