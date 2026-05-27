Гродековский музей представит книгу о первом фотографе Хабаровска

На берегах Амура предприниматель с французскими корнями занимался скупкой и торговлей бытовыми предметами. Будучи членом Парижского географического общества, Нино путешествовал по Приамурью, делал фотографии и вел путевые заметки. Его внимание привлекала жизнь местных жителей — коренных народов и русских поселенцев. Свои наблюдения и фотографии Нино публиковал в журнале Correspondance, начиная с 1870 года. При жизни он подарил более 200 фотографий Дальнего Востока музею, который создавался в Хабаровске.