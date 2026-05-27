Адвокат разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

После кончины пенсионера его близкие родственники в ряде случаев имеют право получить не только невыплаченную пенсию и различные доплаты к ней, но также, при определенных обстоятельствах, и остаток накопительной части.
Как рассказал агентству «Прайм» адвокат Владимир Шапенко, накопительная пенсия представляет собой надбавку к страховой пенсии, и унаследовать ее остаток можно только в том случае, если при жизни пенсионер оформил срочное получение накопительной части. Если же он выбрал бессрочное оформление, то родственники не смогут претендовать на этот остаток.
Адвокат пояснил, что саму начисленную, но не выплаченную при жизни пенсию могут получить нетрудоспособные члены семьи, которые проживали вместе с умершим. В случае с военными пенсионерами действует особый порядок: средства выдаются родственникам, которые организовали похороны, и эти выплаты не включаются в состав наследства.
Кроме того, если в формировании накоплений участвовал материнский капитал, то правопреемниками могут быть только супруг или дети умершего, заключил Шапенко.
