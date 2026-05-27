Адвокат разъяснил порядок наследования пенсионных накоплений

Как рассказал агентству «Прайм» адвокат Владимир Шапенко, накопительная пенсия представляет собой надбавку к страховой пенсии, и унаследовать ее остаток можно только в том случае, если при жизни пенсионер оформил срочное получение накопительной части. Если же он выбрал бессрочное оформление, то родственники не смогут претендовать на этот остаток.