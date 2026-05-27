Пожарные расчёты ликвидировали 37 возгораний в Хабаровском крае

За минувшие сутки в Хабаровском крае чрезвычайных ситуаций не произошло. Подразделения пожарной охраны реагировали на 37 техногенных пожаров. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, из 37 пожаров пять произошли в жилом секторе, ещё 32 — на прочих объектах. Для ликвидации возгораний привлекались 518 человек и 148 единиц техники. Кроме того, за сутки на территории края зарегистрировано 104 термические аномалии. Это почти в полтора раза больше, чем днём ранее, что свидетельствует о сохраняющейся высокой пожарной опасности.
По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 27 мая опасных метеорологических явлений не прогнозируется. На реках края продолжается развитие паводковой обстановки. Подъёмы уровней воды на 30−54 сантиметра за сутки отмечены в верховьях рек Бурея, Амгунь, а также на реках Нимелен и Мая. Паводки проходят без угрозы хозяйственным объектам. Подтоплена пойма рек Бурея, Хор, Амгунь и Мая на глубину от 0,4 до 1,0 метра. На Амуре у Хабаровска уровень воды ниже нормы на 0,4 метра, в течение двух суток существенных изменений не ожидается.
На дорогах края зарегистрировано шесть дорожно-транспортных происшествий. В авариях пострадали девять человек, один погиб. Пожарно-спасательные подразделения привлекались на ликвидацию последствий ДТП шесть раз. Всего на дежурстве в крае находится 607 человек и 200 единиц техники.
