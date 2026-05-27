Пожарные расчёты ликвидировали 37 возгораний в Хабаровском крае

Как сообщили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, из 37 пожаров пять произошли в жилом секторе, ещё 32 — на прочих объектах. Для ликвидации возгораний привлекались 518 человек и 148 единиц техники. Кроме того, за сутки на территории края зарегистрировано 104 термические аномалии. Это почти в полтора раза больше, чем днём ранее, что свидетельствует о сохраняющейся высокой пожарной опасности.