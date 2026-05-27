В России увеличивается число талантливых людей: выдающиеся способности выявляют в два раза чаще

С 2022 года доля талантливых людей в России выросла в два раза. У молодежи стали чаще выявлять выдающиеся способности. В 2025 году доля талантливых людей составила 1,53%. В 2022 году показатель находился на отметке в 0,74 процента. Об этом говорится в материалах Минпросвещения.
Данные сформированы на основе статистики в области образования в стране. Они охватывают граждан возрастом от 7 до 35 лет.
В 2025 году лидером по количеству талантливых людей стала Москва. В топ-3 также попали Ненецкий автономный округ и Московская область.
Тем временем спикер Заксобрания Петербурга Александр Бельский призвал Минкульт «переехать» в город на Неве из Москвы. Он напомнил, что культурная столица России находится в Санкт-Петербурге.